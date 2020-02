La Tesla inizia a pagare le conseguenze dell'epidemia del coronavirus. La Casa californiana, infatti, ha deciso di rinviare la consegna di diversi esemplari della Model 3 prodotti in Cina.

Chiusa la fabbrica di Shanghai. Il rinvio delle consegne, previste originariamente per i primi giorni di febbraio, è stato determinato dalla necessità di chiudere, solo temporaneamente, la Gigafactory di Shanghai per soddisfare un'apposita richiesta delle autorità locali. L'epidemia, che ha provocato finora quasi 500 vittime e contagiato oltre 24.000 persone solo nella Cina continentale, ha spinto Pechino a imporre severe limitazioni agli spostamenti dei cinesi e a rinviare fino alla prossima settimana il ritorno al lavoro di milioni di dipendenti pubblici e privati. Di conseguenza sono migliaia le società che hanno deciso di prolungare almeno fino a domenica la chiusura di impianti e uffici. Dopo il lungo periodo delle vacanze per la festività del Capodanno lunare, solo il personale strettamente necessario è tornato al lavoro, in molti casi rimanendo nelle proprie abitazioni e facendo ricorso allo smart-working. La situazione d'emergenza sta ovviamente producendo effetti a catena sull'intera economia nazionale e uno dei settori più colpiti è quello automobilistico perché l'epicentro dell'epidemia si trova a Wuhan, il principale polo produttivo per le quattro ruote di tutta la Cina. Non solo. Gli effetti hanno iniziato a farsi sentire anche all'estero come dimostrato dalla decisione della Hyundai di interrompere la produzione nelle sue fabbriche in Corea del Sud per la carenza di componenti cinesi.

Le conseguenze per la Tesla. Il rinvio delle consegne della Model 3, per almeno una settimana secondo il direttore finanziario Zach Kirkhorn, arriva in un momento estremamente delicato per la Tesla. La Casa californiana aveva già iniziato a consegnare i primi esemplari alla clientela, avviando anche i preparativi per l’arrivo sulle linee della Model Y: tutto era dunque pronto per l'incremento della produzione della Gigafactory di Shanghai. Non solo. Pochi giorni fa, in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali, la Tesla ha sostenuto di aver raggiunto un ritmo tale da saturare la massima capacità produttiva annuale dell'impianto cinese, pari a 150.000 veicoli.