La General Motors continua a ridimensionare la sua presenza sui mercati internazionali. Dopo aver abbandonato l'Europa, la Russia e l'India, l'azienda americana ha deciso di lasciare altri tre Paesi tra Oceania e Sud-est asiatico.

Addio alla Holden. In particolare la GM ha annunciato l'intenzione di chiudere tutte le attività commerciali e di engineering in Australia e Nuova Zelanda e di abbandonare il marchio Holden entro il 2021. Del resto, già nel 2017 a Detroit avevano deciso per lo stop alle attività produttive dello storico brand australiano per privilegiare le importazioni dalla Corea del Sud e dalla Thailandia. Ora, dopo aver valutato una serie di opzioni per dare un futuro alla Holden, la società ha compreso di non aver altra scelta se non quella di abbandonare i due mercati australi, dove la sua presenza sarà limitata solo alle attività nei veicoli speciali. Inoltre, per la Thailandia è stato sottoscritto un contratto con la cinese Great Wall Motor per cedere l'impianto di assemblaggio di Rayong ed è stato anche deciso il ritiro del marchio Chevrolet entro la fine dell'anno. L'addio ai tre Paesi, che nei prossimi mesi comporterà 1,1 miliardi di dollari di oneri (la maggior parte per sostenere l'uscita di 828 dipendenti tra Australia e Nuova Zelanda e di altri 1.500 in Thailandia), rappresenta l'ennesimo passo avanti di una strategia varata nel 2015 per abbandonare mercati dai bassi volumi o dalla scarsa redditività per concentrare tutte le attenzioni su Nord e Sud America, Cina, Corea del Sud e Medio Oriente.

Un passo storico. Il ridimensionamento della presenza geografica voluto dall'amministratore delegato Mary Barra ha finora prodotto risultati in termini di miglioramento della redditività, ma ha rappresentato una svolta storica per un'azienda che almeno 70 anni è stata il leader mondiale del settore automobilistico per volumi di vendita. La General Motors è diventata l'emblema non solo dell'industria dell'auto statunitense, ma anche dell'intera economia a stelle e strisce: simbolo dell'espansionismo americano nel secondo dopo-guerra secondo il modello delle multinazionali presenti nella maggior parte dei mercati esteri, ha spinto negli anni '60 un miliardario entrato nei gangli vitali dell'Amministrazione di Washington a coniare il motto "ciò che va bene per la General Motors va bene anche per gli Usa".

L'addio all'Europa. Il passo più importante è stato sicuramente l'addio all'Europa, prima con la cessione del 2017 dei marchi Opel e Vauxhall al gruppo PSA e poi con il ritiro del brand Chevrolet. Attualmente la General Motors ha una presenza nel Vecchio Continente limitata a poche attività, a partire dal polo di ingegneria Global Propulsion Systems di Torino. Dopo l'Europa, il gruppo di Detroit ha detto addio anche all'India, prima con lo stop alle vendite della Chevrolet e poi con la cessione delle sue attività produttive sempre alla Great Wall. La Russia è stata abbandonata tramite la fine della joint venture produttiva con la AvtoVaz e il ritiro del brand Chevrolet. Negli ultimi anni la General Motors è uscita anche dal Sud Africa, da Singapore, dall'Indonesia e dal Vietnam. "Stiamo ristrutturando le nostre attività internazionali per concentrarci sui mercati in cui abbiamo le giuste strategie per generare rendimenti robusti e per privilegiare gli investimenti che guideranno la crescita nel futuro della mobilità, in particolare nelle aree dei veicoli elettrici e della guida autonoma", ha spiegato Barra.