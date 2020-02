La Nissan starebbe approntando piani di emergenza per affrontare una possibile carenza di forniture negli impianti europei e statunitensi causata dal coronavirus: lo riporta l'agenzia Bloomberg, secondo la quale la Casa di Yokohama starebbe affrontando un graduale esaurimento delle scorte che potrebbe mettere a rischio le sue attività produttive già nei prossimi giorni.

Forniture a rischio. Attualmente, la Nissan acquista più di 800 componenti, come tubi per freni o sistemi per i condizionatori d'aria, da fornitori siti nella provincia dell’Hubei, epicentro dell'epidemia cinese. Se le fabbriche non dovessero riaprire entro domani, 21 febbraio, che è il termine indicato dalle autorità locali per la riattivazione della maggior parte delle attività lavorative, la carenza di componentistica potrebbe costringere la Casa giapponese a chiudere temporaneamente alcuni impianti prima in Giappone e poi in Malesia. Ulteriori ritardi nelle forniture potrebbero quindi determinare lo stop anche nelle fabbriche site negli Stati Uniti, in Messico, nel Regno Unito, in Spagna, in Russia e in India.

Situazione difficile in Giappone. La Nissan, che lunedì ha riavviato il suo stabilimento a Guangzhou e da domani ha in programma di far ripartire tutte le attività in Cina, è già stata costretta a chiudere due stabilimenti in Giappone a causa della carenza di componenti cinesi. L'impianto di Kyushu, nel sud-ovest del Giappone, ha per esempio chiuso i battenti tra il 14 e il 17 febbraio ed è destinato a interrompere la produzione anche lunedì prossimo. La Casa nipponica starebbe anche valutando l'ipotesi di ridurre la produzione di altri impianti in caso di persistenti carenze di componenti.

Il sondaggio allarmante. I timori dei vertici aziendali sarebbero aumentati dopo un sondaggio condotto tra i fornitori cinesi: solo il 58% ha ripreso le attività prima del 10 febbraio, mentre il restante 42% non è ancora riuscito a ottenere le necessarie autorizzazioni. E tra i partner operativi, solo la metà è in grado di lavorare con la maggioranza del personale, mentre gli altri sono costretti a ritmi ridotti dall'assenza di forza lavoro. Anche per questo la Nissan avrebbe chiesto ufficialmente al governo cinese di autorizzare la riapertura degli impianti inattivi con le adeguate misure di sicurezza.

L'iniziativa di Tokyo. Della questione si sta interessando anche il governo giapponese. Futoshi Kono, responsabile del dipartimento Automotive del Ministero dell'Economia, ha annunciato l'imminente apertura di un tavolo di confronto tra costruttori, fornitori e istituzioni per discutere e preparare misure che riducano al minimo l'effetto dell'epidemia sull'industria automobilistica nazionale: "È troppo presto - ha dichiarato - per vedere un grande impatto, ma, se necessario, non vogliamo essere in ritardo nel rispondere”.