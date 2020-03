Il gruppo FCA ha in programma di investire 400 milioni di dollari (oltre 355 milioni di euro) per convertire un impianto di trasmissioni in Indiana (negli Usa) in una fabbrica di motori.

Il motore GMET4. Il progetto riguarda una delle cinque strutture produttive del gruppo automobilistico nello Stato del Midwest degli Stati Uniti: quattro sono localizzate a Kokomo, a circa un'ora di auto dalla capitale Indianapolis, e una nella vicina Tipton. Tutti gli impianti sono dedicati alla produzione di cambi, trasmissioni o componenti. Pertanto, con questo investimento la Fiat Chrysler inizierà a produrre motori in Indiana per la prima volta in oltre ottanta anni di presenza nello Stato. Il Kokomo Trasmission Plant, attualmente inattivo, sarà ridenominato Kokomo Engine Plant e inizierà a produrre, nel secondo trimestre del 2021, i propulsori GMET4. Si tratta di motori turbo a quattro cilindri di 2 litri della famiglia Global Medium Engine, attualmente disponibili sulle Jeep Wrangler e Cherokee e prodotti a Termoli, in Molise. La rinnovata fabbrica di Kokomo diventerà l'hub statunitense per la produzione di queste unità.

I dettagli dell'investimento. L'investimento, preannunciato a gennaio dal governatore Eric Holcomb, consentirà di salvaguardare mille posti e di crearne quasi 200, portando la forza lavoro impiegata nello Stato del Midwest a superare le 8.300 unità. Il costruttore italoamericano, che dal 2009 (anno di uscita della Chrysler dall'amministrazione controllata del Chapter 11) ha investito oltre due miliardi di dollari in Indiana, potrà beneficiare di crediti di imposta e agevolazioni per i corsi di formazione dei dipendenti per un valore totale di oltre 65 milioni di dollari: di questi, una parte saranno disponibili solo con l'avvio delle assunzioni dei nuovi lavoratori dell'impianto.