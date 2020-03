L'epidemia del coronavirus in Italia non sta cogliendo impreparate le aziende dell'automotive: il settore si sta adeguando alle nuove disposizioni varate sabato notte dal governo e, dando seguito a quanto già deciso nelle scorse settimane, sta approntando le misure necessarie per tutelare i propri dipendenti. Quattroruote ha contattato diverse imprese (produttori o fornitori di componentistica e servizi), in particolare delle aree sottoposte a nuove misure di contenimento o comunque in zone limitrofe, per fare il punto della situazione.

Il decreto. Sabato, l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha sostanzialmente deciso di isolare una gran parte del Nord Italia con l'obiettivo di frenare un contagio dai numeri estremamente preoccupanti, soprattutto in Lombardia: il decreto ha creato una "zona di sicurezza" per la Lombardia e altre 14 province dell'Emilia Romagna, del Piemonte, del Veneto e delle Marche: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Il testo stabilisce il divieto per "ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori", a meno che non esistano "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute".

Controlli su persone e merci. Sono previsti controlli su chi si sposta in auto e sui camion "lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti": alla polizia stradale toccherà vigilare sulla rete autostradale e sulla viabilità principale, mentre per la viabilità ordinaria la responsabilità sarà dei carabinieri e delle polizie municipali. Il decreto, sulla base di quanto spiegato dalla Protezione Civile, consente la libera circolazione delle merci "per non interrompere l’attività produttiva e quella commerciale", a condizione che si dimostri la necessità di spostamento per consegne e approvvigionamento. Dunque, come affermato dal capo della protezione Angelo Borrelli, "non sono vietati gli spostamenti per motivi di lavoro e salute sul territorio nazionale".

La Farnesina. Un'ulteriore precisazione è arrivata dal ministero degli Esteri: "Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci". A tal proposito, le associazioni di categoria hanno anche inviato alle aziende associate una serie di consigli e chiarimenti. Per esempio, l'Assolombarda ha fornito alcuni dettagli per gestire il trasporto delle merci: gli autisti dei camion non possono scendere dai mezzi, in caso di uscita dalla cabina devono mantenere la distanza di sicurezza di un metro e indossare mascherine e guanti monouso.