Il gruppo BMW ha chiuso il 2019 con un aumento sia delle consegne sia dei ricavi, ma ha visto la redditività peggiorare rispetto all'anno precedente. Il costruttore bavarese ha pagato le conseguenze del procedimento avviato nell’autunno del 2018 dalle autorità antitrust europee sul presunto cartello con la Daimler e la Volkswagen, volto a condividere decisioni di carattere tecnico e strategico sul fronte delle emissioni inquinanti dal 2006 al 2014.

Crescono consegne e ricavi. Nel dettaglio, l'anno scorso sono state consegnate oltre 2,538 milioni di autovetture, il 2,2% in più rispetto all'anno precedente. La crescita dei ricavi è stata più che proporzionale grazie al miglior mix di prodotto generato da un aumento delle vendite di veicoli fascia alta: il fatturato è salito del 7,6% arrivando a 104,21 miliardi e superando, per la prima volta nella storia del gruppo, la soglia dei 100 miliardi.

Redditività in calo, dividendi tagliati. L'effetto positivo della crescita dei ricavi è stato, però, annullato dalla decisione di accantonare nel primo trimestre 1,4 miliardi di euro per le possibili multe legate al procedimento antitrust, nonché da ulteriori fattori negativi, come il contesto valutario sfavorevole e il rincaro delle materie prime. Di conseguenza, l'utile operativo è sceso del 17% a 7,41 miliardi, con il calo registrato nelle attività automotive (-27,2% a 4,5 miliardi) solo in parte compensato dalla crescita della BMW Motorrad e dei servizi finanziari. L'utile pre-tasse è quindi calato del 26,1%, a 7,12 miliardi, e i profitti netti del 28,9%, a 5,02 miliardi, mentre il margine operativo è passato dal 9,9% al 6,8% con le sole attività automobilistiche, scese dal 7,2% al 4,9%.

La trimestrale. Per il gruppo bavarese non è stato sufficiente registrare un progressivo miglioramento nei trimestri successivi al primo: solo nel secondo semestre l'utile pre-tasse è cresciuto del 18,8% arrivando a 4,3 miliardi. I dati del quarto trimestre dimostrano ancor di più i progressi del gruppo nell'arginare gli effetti degli accantonamenti. A fronte di consegne in salita di appena l'1,4% (665.803 BMW, Mini e Rolls-Royce), i ricavi sono aumentati del 19,9%, a 29,366 miliardi, l'utile operativo del 32,1%, a 2,33 miliardi, e l'utile pre-tasse del 14,2%, a 2,05 miliardi. Male solo il margine operativo di gruppo, sceso dal 7,4% al 7% nonostante nell'auto sia salito dal 6,3% al 6,8%.

Tagliati i dividendi, salgono gli investimenti. Alla luce dell'andamento negativo, per quanto in linea con le previsioni, i consigli di gestione e sorveglianza hanno deliberato di sottoporre, alla prossima assemblea degli azionisti, la distribuzione di un dividendo per le azioni ordinarie di 2,5 euro, un euro in meno rispetto ai 3,5 euro pagati l'anno scorso. D'altro canto, il gruppo deve affrontare un continuo aumento degli investimenti, in particolare per sostenere la transizione verso l'elettrico. L'anno scorso sono stati spesi in Ricerca e Sviluppo 5,95 miliardi, l'11,9% in più rispetto al 2018. Inoltre, le spese su proprietà, impianti e macchinari sono salite del 12,3%, a 5,65 miliardi. La generazione di cassa ne ha pagato le conseguenze con flussi in calo da 2,71 miliardi a 2,56 miliardi.

L'elettrificazione. Per contenere la crescita delle spese, il costruttore bavarese ha già varato una serie di misure volte a generare risparmi per 12 miliardi di euro entro la fine del 2022: sono previste, per esempio, riduzioni nei tempi di sviluppo dei veicoli e l'eliminazione del 50% delle varianti di motori dal 2021. Le risorse generate internamente andranno a sostenere una strategia di elettrificazione che, per la fine dell'anno prossimo, prevede oltre un milione di vetture elettrificate vendute in tutto il mondo e il lancio di quattro modelli a batteria da affiancare alla BMW i3: la Mini SE, la BMW iX3, la BMW iNext e la BMW i4. Per il 2023 dovranno essere 25 i modelli elettrificati, di cui oltre la metà esclusivamente elettrici.