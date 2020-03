Dopo quattro stabilimenti italiani del gruppo FCA, il coronavirus ferma temporaneamente anche la Lamborghini. L'emergenza sanitaria ha, infatti, imposto la sospensione temporanea delle catene di montaggio della Casa di Sant'Agata Bolognese. Non solo: anche un altro gioiello della Motor Valley emiliana, la Ducati, è stata costretta allo stop, in particolare dopo le proteste dei lavoratori per la presunta mancanza di adeguate misure di protezione.

L'annuncio. "Oggi pomeriggio si fermano le linee di montaggio, motori e veicolo, della Ducati Motor fino alla metà della prossima settimana. Da domani anche Lamborghini, almeno per tutta la prossima settimana" ha dichiarato all'agenzia Agi il segretario della Fiom di Bologna, Michele Bulgarelli. "Si tratta di decisioni condivise tra azienda e sindacati", ha precisato il sindacalista, prese dopo che i delegati hanno visitato le due fabbriche della Casa del Toro nell'hinterland bolognese: l'obiettivo era verificare la presenza delle condizioni necessarie a contenere l'eventuale diffusione del virus tra gli operai, a partire dal mantenimento di una distanza di almeno un metro tra gli addetti alle varie postazioni, per arrivare alla possibilità di ricorrere allo smart working per le mansioni impiegatizie.

La posizione della Fiom. "I lavoratori sono stati mandati allo sbaraglio. Abbiamo fatto diverse verifiche, anche in collaborazione con i rappresentanti delle diverse aziende", ha aggiunto la Fiom, che ha sottolineato la decisione dei lavoratori di non presentarsi in alcune importanti fabbriche dell'area bolognese, come quella della Toyota Material Handling Manifacturing, attiva nella produzione di mezzi per la movimentazione delle merci.

Lavoratori in agitazione. Nei giorni scorsi, prima della decisione della Fiat Chrysler di sospendere temporaneamente le attività di Cassino, Melfi, Pomigliano e della Sevel di Atessa, alcune sigle hanno lanciato chiari segnali di agitazione. In Basilicata, l'Unione Sindacale di Base ha chiesto che i lavoratori vengano lasciati a casa per mancanza della necessaria distanza di sicurezza, soprattutto all'interno degli autobus che collegano lo stabilimento con i vari Paesi limitrofi. Oggi, l'Usb ha proclamato uno stato di agitazione dal 12 al 15 marzo e si è detta pronta a indire uno sciopero, mentre gli altri sindacati confederali sono impegnati con la direzione aziendale in attività di verifica delle misure varate dal governo per contrastare l'epidemia nei vari impianti interessati dal fermo produttivo.

Le richieste dei sindacati. La Fiat Chrysler è stata, d'altro canto, la prima grande azienda presente in Italia a venir incontro alle richieste dei sindacalisti ricevendo il plauso perfino della Fiom, in passato critica nei confronti del costruttore italo-americano. L'esempio della FCA ha spinto le sigle confederali dei metalmeccanici a chiedere, in una nota congiunta, precise garanzie a tutela dei lavoratori in tutte le fabbriche italiane. "Da giorni - affermano le segreterie nazionali della Fiom, della Fim e della Uilm - stiamo provando a non bloccare le produzioni, cercando le soluzioni più adeguate, consapevoli dei costi umani ed economici, a partire dalla Lombardia e dalle altre aree più colpite, ma la gran parte delle aziende non è ancora del tutto preparata a gestire questa emergenza. I lavoratori sono giustamente spaventati". Nel chiedere al governo norme "chiare e cogenti per le imprese" e nel rilevare le difficoltà di implementazione delle misure sanitarie e la carenza di dispositivi medici, i rappresentati dei metalmeccanici "ritengono necessario un momentaneo fermo di tutte le imprese" del settore fino al 22 marzo, per sanificare, mettere in sicurezza e riorganizzare tutti i luoghi di lavoro. Uniche escluse, le aziende di servizi pubblici essenziali o produttrici di materiali sanitari. I sindacati, nel caso le richieste non venissero soddisfatte, sono pronti a proclamare uno sciopero per tutte le ore necessarie.