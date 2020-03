L'Audi conferma la sua offensiva di prodotto per il 2020 nonostante le difficoltà causate dall'epidemia del coronavirus. La Casa di Ingolstadt ha infatti ribadito l'intenzione di presentare, entro la fine dell'anno, 20 novità, delle quali cinque elettriche e 12 ibride plug-in (le versioni Phev saranno disponibili per oltre la metà dei modelli in gamma). .

L’offensiva al 2025. Il piano prodotti per il 2020 è solo un tassello di una più ampia strategia al 2025 che prevede il lancio di 30 vetture alla spina e un aumento del peso dei veicoli "eco-friendly" sul totale delle vendite dal 3,5% attuale al 40%. Per sostenere l'offensiva di prodotto, l'Audi ha stanziato, per il periodo compreso tra il 2020 e il 2024, 24 miliardi di euro solo per l'elettrificazione della gamma. Le risorse saranno reperite anche tramite il piano "Audi.Future" concordato con i sindacati tedeschi per garantire i posti di lavoro fino al 2029 e generare risparmi per circa 6 miliardi di euro.

Uno sguardo sul 2019. Tutto ciò vale per il futuro. Intanto, il 2019 ha portato i primi risultati del piano di ristrutturazione Audi Transformation Plan avviato negli ultimi anni per migliorare la redditività. L'anno scorso le consegne sono salite dell'1,8% a 1,845 milioni di unità grazie in particolare ai modelli e alle Suv di fascia alta come la e-tron e la Q8. I ricavi sono quindi aumentati da 53,62 miliardi a 55,68 miliardi, di cui 39,5 miliardi relativi al solo marchio dei quattro anelli (37,26 miliardi nel 2018). L'utile operativo, depurato dalle voci straordinarie, è sceso da 4,7 miliardi a 4,5 miliardi, mentre i profitti operativi totali sono saliti da 3,53 a 4,5 miliardi (per un margine dal 7,9% all’8,1%) e l'utile pre-tasse del 19,8% a 5,22 miliardi. Nel 2018, però, il bilancio era stato penalizzato da 1,176 miliardi di oneri legati al dieselgate.

Il contributo della ristrutturazione. Al miglioramento hanno contribuito due fattori: l'aumento della redditività della Lamborghini e i gli effetti positivi dell'Audi Transformation Plan. Il piano di ristrutturazione ha prodotto benefici per 2,5 miliardi solo l'anno scorso e per 4,4 miliardi dal suo avvio nel 2018, ma è previsto che questo generi risparmi totali per 15 miliardi entro il 2022. Tali risorse saranno destinate agli investimenti sull'elettrificazione e le nuove tecnologie. In questi due ambiti, l'Audi giocherà un ruolo sempre più importante all'interno del gruppo Volkswagen: a Wolfsburg hanno deciso di affidare alla Casa di Ingolstadt la responsabilità di tutte le attività di ricerca e sviluppo. Del piano hanno beneficiato anche la generazione di cassa, con flussi saliti da 2,08 a 3,16 miliardi, e di conseguenza i dipendenti: i lavoratori tedeschi vedranno il loro premio annuale salire da 3.630 euro a 3.880.

Confermati i target. Nonostante l'impatto dell'epidemia, che ha portato alla chiusura per due settimane degli stabilimenti in Germania, Belgio, Messico e Ungheria, l'Audi ha confermato anche il suo obiettivo di raggiungere, nel medio termine, un margine operativo tra il 9% e l'11%. “Siamo in una situazione eccezionale per la quale non esistono soluzioni collaudate o ricette semplici", ha affermato l'ad Bram Schot. "Gli effetti della diffusione del coronavirus sull'economia e sui nostri affari sono incerti. Ciò rende quasi impossibile una previsione affidabile per l'anno 2020", ha aggiunto il direttore finanziario Arno Antlitz. "La nostra attenzione è rivolta ai dipendenti e alle loro famiglie in tutto il mondo. Audi farà la sua parte per ridurre al minimo l'impatto sulle persone nel nostro paese e nei nostri siti in tutto il mondo. Continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per raggiungere questo obiettivo".