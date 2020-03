A Sant'Agata Bolognese i cancelli della Lamborghini sono chiusi per colpa dell'epidemia del coronavirus, ma i vertici aziendali non si fermano e si preparano a un anno che vedrà comunque il lancio di nuove supercar: "Per il 2020 è previsto l'inizio delle consegne dei nuovi modelli derivati dalla Huracán EVO V10, della Lamborghini Sián, una supersportiva ibrida a edizione limitata, nonché di altri modelli non ancora presentati al pubblico", come l'hypercar della Squadra Corse.

I record del 2019. Il 2020 è comunque pieno di incognite ma intanto nel 2019 la Lamborghini è stata in grado di raggiungere livelli di vendite, fatturato e redditività ai massimi storici nei 56 anni di vita della Casa del Toro. Le consegne alla clientela, pari a 8.205 unità, sono cresciute del 43% beneficiando soprattutto del forte aumento della Urus (+182% e 4.962 unità). Il fatturato è migliorato del 28% arrivando a 1,81 miliardi di euro mentre l'utile operativo ha raggiunto i 271,7 milioni, per un margine del 15%.

Il coronavirus. La Casa del Toro, che ha anche ampliato la sua forza lavoro (da 1.643 dipendenti a 1.788), si trova comunque ad affrontare una situazione "dall'evolversi incerto e preoccupante". "Nel 2019 - afferma il numero uno Stefano Domenicali - la Lamborghini ha confermato il suo trend di crescita, segnando nuovi record storici su tutti i fronti in termini economici. Se da un lato guardiamo con orgoglio ai risultati ottenuti, dall'altro non possiamo ignorare la situazione che stiamo vivendo oggi, sia dal punto di vista umano che aziendale, causata dal diffondersi incessante del Covid-19. In pochi giorni le nostre abitudini e le nostre relazioni sono state stravolte, in uno scenario che trova eco in tutto il mondo. Di fronte a queste circostanze, dobbiamo essere pronti a reagire con rapidità, in modo razionale ed efficace. L'eccellente inizio del 2020, confermato dalle vendite registrate nei primi due mesi, ci dà la giusta motivazione per affrontare in modo veloce e proattivo questa sfida completamente nuova e dalla portata inimmaginabile".



Impossibile fornire stime. "Forti dei risultati raggiunti fino a oggi - conclude il manager -, continueremo sulla linea della crescita sostenibile e ci prepareremo a cogliere nuove opportunità nel campo dell'innovazione e della tecnologia per raggiungere nuovi traguardi". Traguardi comunque difficili da delineare secondo la Lamborghini: "A causa delle variabili non prevedibili derivanti dalla pandemia attuale, al momento non è possibile fornire una stima dettagliata degli effetti di questa situazione sullo sviluppo aziendale del 2020".