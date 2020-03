Coronavirus

Le tecnologie dell'auto. La Siare, però, può fare leva sulla sua posizione geografica: è nel pieno di quella Motor Valley emiliana che da decenni rappresenta un gioiello di tecnologie, competenze e capacità produttive in campo automobilistico. L'azienda potrebbe a breve fare affidamento sul simbolo stesso di questa porzione dell'Emilia: la Ferrari. L'input è arrivato da Torino, o meglio della Exor della famiglia Agnelli, che ha spinto la Casa di Maranello a valutare un possibile contributo, insieme alla Fiat Chrysler, attraverso Maserati che è anch'essa limitrofa, e alla Marelli, la quale opera tra Bologna e Crevalcore. In che modo il settore automobilistico può fornire un aiuto? In sostanza, sulla base di quanto ha spiegato l'ad della Siare, Gianluca Preziosa, l'industria delle quattro ruote ha le competenze nel campo dell'elettronica e dell'idraulica necessarie per la produzione dei dispositivi medici, ma soprattutto ha una dimensione tale da garantire il necessario potere negoziale per l'acquisito di componenti e materie prime. In fin dei conti le Case i ventilatori, con i dovuti distinguo in termini di dimensioni e materiali, li producono già per fare "respirare" i motori delle auto.

Sostegno o produzione diretta. Ora, l'intervento si potrebbe concretizzare secondo due direttrici: aiutare la Siare ad ampliare la capacità produttiva del suo stabilimento di Crespellano-Valsamoggia con il supporto di operai e tecnici della FCA o della Ferrari, oppure esternalizzare la produzione dei ventilatori nelle vicine fabbriche automobilistiche, magari in quella di Maranello, che avrebbe già dato la sua piena disponibilità. Del resto, per chi ha avuto la possibilità di visitare le linee di produzione del Cavallino Rampante non sarebbe una sorpresa: la pulizia, l'ordine e l'organizzazione delle linee fanno pensare più a un laboratorio medico che a una fabbrica per assemblare bielle, pistoni e telai. Le trattative sono già in stato avanzato e a breve dovrebbe arrivare una decisione.