La Pirelli e i suoi dipendenti scendono in campo a supporto dell’emergenza coronavirus. Nell’ambito dell’iniziativa “Insieme per l’Italia, insieme per la ricerca”, a sostegno dell’Ospedale Sacco di Milano, i lavoratori del gruppo della Bicocca hanno donato sette mila ore lavorative, per un controvalore di circa 220 mila euro. Tale importo sarà raddoppiato dall’azienda e sarà incrementato di altri 300 mila euro erogati dai partner della società (Camfin e Fondazione Silvio Tronchetti Provera hanno versato 100 mila euro ciascuna). Il totale della raccolta ammonta così a 750 mila euro.

Per la terapia intensiva. Questa somma sarà destinata a finanziare l’acquisto di macchinari per gestire l’insufficienza respiratoria di pazienti critici in terapia intensiva e alla ricerca. “Tutto il mondo Pirelli è vicino a chi oggi è in prima linea nell’affrontare questa grave emergenza ed è al fianco di tutti i medici, infermieri, operatori del sistema sanitario. A loro, e a chi oggi è insieme a noi nel supportarli, va il ringraziamento di tutti i dipendenti e dell’azienda”, ha dichiarato il vice presidente esecutivo e amministratore delegato, Marco Tronchetti Provera.