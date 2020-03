La serrata degli impianti italiani della Fiat Chrysler potrebbe essere prolungata oltre il 27 marzo. Ancora non ci sono conferme ufficiali dall'azienda ma alcuni indizi lasciano pensare che a breve possa arrivare un annuncio in merito. Innanzitutto, c'è il recente decreto del governo che stabilisce la chiusura delle fabbriche non essenziali fino al 3 aprile. In secondo luogo, la controllante Exor ha indicato, nel suo comunicato sul bilancio 2010, che le misure di sospensione temporanea delle attività "potrebbero proseguire ed essere ampliate in funzione degli sviluppi relativi all'epidemia" del coronavirus. Infine, i rappresentanti dei lavoratori della Basilicata hanno rivelato le tempistiche e i programmi preliminari di riapertura dello stabilimento di Melfi.

Il 6 aprile solo per la Jeep Compass. Le organizzazioni sindacali locali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf hanno, in particolare, annunciato che l'azienda, nel corso di una video conferenza, ha "comunicato ufficialmente che la ripresa produttiva non è più prevista per il 30 marzo e che, in relazione ai decreti attualmente in vigore, nelle ipotesi di lavoro che si stanno vagliando, la ripresa potrebbe avvenire il 6 aprile. Ad oggi, l'unica certezza, visto il decreto del Presidente del Consiglio, è che il blocco è fino al 3 aprile". La ripresa delle attività nell'impianto lucano rimane "subordinata al quadro sanitario e normativo" dell'emergenza, ma potrebbe avvenire il 6 aprile e comunque "solo in modo parziale". In sostanza, a ripartire sarebbe esclusivamente la produzione dell'ultimo modello arrivato sulle catene di montaggio dell’impianto lucano: la Jeep Compass.



Ferme le altre produzioni. Quindi, la Fiat Chrysler, secondo le rappresentanze dei lavoratori intenzionata a riconvocare a breve una riunione con i sindacati per "discutere l’evolversi della situazione", manterrà ferme le linee di montaggio della Jeep Renegade e della Fiat 500 X. Tuttavia, l’emergenza impone la massima cautela e flessibilità. Nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo per il ricorso allo strumento della cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal relativo decreto varato dal governo per fronteggiare l'impatto economico della pandemia. In via precauzionale è stato stabilito che gli ammortizzatori sociali coprano il reddito dei lavoratori fino al 13 maggio. Tuttavia anche la Fiat Chrysler non esclude una ripresa anticipata delle attività lavorative. Su alcune testate meridionali, come la Gazzetta del Mezzogiorno, si legge una dichiarazione attribuita alla stessa FCA: "Seguendo le linee guida fornite dal governo italiano lo scorso fine settimana e tenendo conto di tutte le azioni di sicurezza e prevenzione che stiamo continuando a sviluppare nei confronti dei lavoratori di tutte le strutture nazionali e internazionali confermiamo la riapertura il 6 aprile degli impianti Sevel e Melfi (solo la linea della Compass) insieme alle attività della 500 Bev" a Mirafiori. Le riaperture dipendono dall’evoluzione delle condizioni generali ma, in caso di miglioramento, la Fiat Chrysler è pronta a "riavviare la produzione in qualsiasi momento secondo le linee guida del governo".