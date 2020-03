La Fiat Chrysler ha prolungato fino al 3 aprile il fermo produttivo dei suoi stabilimenti in Italia. La sospensione, stando a quanto comunicato dall'azienda ai sindacati, è in linea con le ultime disposizioni emanate dal governo nel relativo decreto di regolamentazione delle attività industriali essenziali.

Dal 6 aprile graduale riapertura. Il gruppo, nel quadro delle misure varate per fronteggiare le conseguenze della pandemia del coronavirus, ha inizialmente disposto la chiusura di tutti i suoi impianti di assemblaggio europei (Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco e Modena in Italia, Kragujevac in Serbia e Tychy in Polonia) fino a oggi, 27 marzo. Le fabbriche di componentistica sono state mantenute aperte, seppur a ranghi ridotti e al minimo della capacità, mentre lo stabilimento della Sevel di Atessa, in Abruzzo, ha operato tra sospensioni e produzioni a bassi regimi fino a chiudere del tutto pochi giorni fa. Ora, la Fiat Chrysler ha deciso di rispettare quanto disposto dal decreto governativo, che ha imposto la chiusura delle attività non essenziali fino a venerdì 3 aprile. Nel caso venga rimosso o "alleggerito" il lockdown, le attività dei vari stabilimenti dovrebbero ripartire lunedì 6 aprile, anche se in maniera parziale e limitata a determinate produzioni.

Produzione a ranghi ridotti. Ieri, per esempio, le organizzazioni sindacali hanno rivelato l'intenzione del costruttore italo-americano di riprendere le attività della fabbrica di Melfi il 6 aprile ma solo per la Jeep Compass. Il 6 aprile dovrebbero riprendere anche la produzione della 500 elettrica a Mirafiori e tutte le attività della Sevel, la joint venture con la PSA per l'assemblaggio del Fiat Ducato, del Peugeot Boxer e del Citroën Jumper. Nei prossimi giorni dovrebbe essere definito il crono-programma per il riavvio degli altri stabilimenti a Torino (Mirafiori e Grugliasco), Modena, Pomigliano e Cassino. Le riaperture dipendono comunque dall’evoluzione delle condizioni generali ma, in caso di miglioramento, la Fiat Chrysler si è detta pronta a "riavviare la produzione in qualsiasi momento secondo le linee guida del governo".

La situazione all'estero. Quanto agli impianti non italiani, la fabbrica serba di Kragujevac rimarrà chiusa fino al 3 aprile, mentre la serrata di Tychy proseguirà fino al 10 aprile. A Bursa, in Turchia, risultano regolari le attività dello stabilimento della Tofas, la joint venture con la Koc Holding.