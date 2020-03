Le grandi interviste

Detroit sembra aver recuperato la giusta strada, dopo ristrutturazioni dolorose quanto inevitabili: ma come si è giunti al disastro?

Sicuramente si è verificata una combinazione di fattori: il principale è stato il pessimo management che ha contraddistinto la GM, la Chrysler e la Ford e che ha avuto come più immediato risultato una stagnazione tecnologica inaccettabile. Tale immobilismo ha portato le Case straniere, soprattutto quelle giapponesi, ad assumere una posizione di leadership nel campo dell’efficienza e della qualità. E non è un fatto inaspettato. Per me ha dell’incredibile come i dirigenti, in special modo quelli della General Motors, siano ancora quelli che comandavano a Detroit nel 1965, quando scrissi il mio primo libro sulle inadempienze delle industrie automobilistiche. Gli stessi e uguali a se stessi. Negli ultimi 50-60 anni, la GM è stata gestita da contabili come Rick Wagoner, che l’ha diretta a lungo, portandola al fallimento: sembra che li facciano con lo stampino. Sono tutti manager d’estrazione finanziaria e nessuno che capisca come si fa un’auto.



Eppure, fino al fallimento, la GM era la più grande Casa al mondo…

Senza dubbio, ma questo rende legittima la domanda su come abbia fatto a resistere così a lungo. La verità è che per decenni ha seguito la stessa identica formula: sviluppare una piattaforma che fosse riproducibile e poi utilizzare i marchi e il design, che non ha costo, per differenziare quanto c’era sopra. È stato il periodo che io ho definito di “pornografia stilistica”, dove la linea aveva la meglio sull’integrità ingegneristica. Una buona scelta per ottenere significative economie di scala, certo: ma siamo proprio sicuri che la differenza fra una Chevy e una Cadillac valesse il maggiore costo? Poi, quando quella strategia non ha più pagato, ha scoperto le sport utility: spaziose, potenti e soprattutto care, anche se i costi di produzione e sviluppo sono infinitamente più bassi. La GM, in questo modo, ha guadagnato tanto, ma i soldi sono stati investiti nello sviluppo dei motori tradizionali, ignorando le alternative e le innovazioni tecniche. A ciò si è aggiunta la tipica dinamica del controllo dei politici: Detroit ha saputo gestire al meglio Washington, che, adeguatamente influenzata, non ha mai obbligato le Big Three a spendere soldi per aumentare la sicurezza dei loro veicoli.

Come mai, allora, gli Stati Uniti sono stati da sempre considerati all’avanguardia in questo campo?

Lo erano. La prima, grande riduzione di morti sulle strade è stata la conseguenza delle norme originarie degli anni 60, come le cinture di sicurezza, le plance imbottite, le serrature più robuste, i piantoni dello sterzo collassabili, i poggiatesta e, poco dopo, gli airbag. Detroit ha usato i membri del Congresso, specialmente quelli democratici, per bloccare qualsiasi iniziativa, utilizzando come merce di scambio la forza lavoro: il loro ricatto era: “noi non licenziamo gli operai e garantiamo loro un’eccellente assistenza sociale, però voi politici dovete aiutarci, opponendovi a qualsiasi richiesta di irrigidire gli standard di consumo ed emissioni”. Pur avendo una bassissima considerazione dell’intelligenza collettiva delle case automobilistiche, non ho mai capito il fanatismo con cui Detroit s’è opposta a questi miglioramenti. Più si ostinava, più perdeva quote di mercato.



Bob Lutz sostiene ancora che siete stati voi, con l’approvazione delle norme sul consumo medio delle auto (le cosiddette Cafe rules), a favorire il successo delle marche straniere sul mercato Usa...

Lutz è uno dei manager dell’auto più intelligenti, ma è imprigionato nel suo mondo irrealistico, come dimostrano queste sue affermazioni. Sostenere che noi politici siamo stati la causa scatenante della loro crisi, obbligando le Tre Grandi a ridurre il consumo delle auto, è risibile. In pratica, gli executive come Lutz accusano Washington di non avergli lasciato mano libera nel definire gli standard competitivi. E poi, parliamoci chiaro, quelle norme non erano per nulla restrittive come si vuol far credere: nel 1974, il Congresso concesse a Detroit 14 anni – un’eternità – per ridurre della metà consumi che erano scandalosi (la media delle auto GM era di 13 miglia per gallone: 5,9 km/l). È vero che l’obiettivo finale era agevolmente alla portata dei produttori stranieri, ma questo era la conseguenza dell’incapacità progettuale di Detroit, che per anni ha tenuto nelle retrovie gli ingegneri che si occupavano di sicurezza e miglior efficienza. Gli americani si sono scavati la fossa da soli, puntando su istanze deteriori come la potenza e la velocità, mentre il pubblico voleva altro.