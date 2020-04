La Fiat Chrysler ha rinviato ancora una volta la riapertura dei suoi impianti di assemblaggio in Italia. In particolare, secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali, il gruppo ha confermato la chiusura fino al 13 aprile dello stabilimento che avrebbe dovuto per primo riaprire i battenti: l'impianto di Melfi, in Basilicata.

La comunicazione. Il costruttore italo-americano ha comunicato le sue decisioni ai sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr nel corso di una conference call appositamente organizzata per fornire indicazioni sulla situazione di emergenza dopo le ultime disposizioni del governo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato ieri una proroga fino a dopo Pasqua delle misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus e in serata è arrivata la firma del relativo decreto da parte del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Di conseguenza - affermano i sindacati - la Fiat Chrysler "ha confermato ufficialmente che la sospensione dell'attività produttiva per lo stabilimento di Melfi è fino al 13 aprile, come previsto dall'ultimo decreto".

Ripartenza solo a ranghi ridotti. Secondo quanto già emerso la scorsa settimana, quando il gruppo ha indicato il 6 aprile come possibile data di riapertura dello stabilimento, il riavvio delle attività sarà solo a ranghi ridotti. "FCA ha confermato, fermo restando le disposizioni governative, che una eventuale ripresa potrebbe avvenire in modo parziale", interessando solo la produzione della Compass. Nello stesso giorno dovrebbe riprendere anche la produzione della 500 elettrica a Mirafiori e di tutte le attività della Sevel, la joint venture con la PSA per l'assemblaggio del Fiat Ducato, del Peugeot Boxer e del Citroën Jumper. La Fiat Chrysler, che, come si legge in una nota, sta portando avanti il confronto con i sindacati "per mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di tutelare la salute dei lavoratori, perseguire le normative sanitarie previste dal governo e discutere della situazione in merito al trasporto dei lavoratori", prevede di organizzare una nuova riunione con i rappresentanti dei lavoratori per discutere dell'evolversi della situazione.