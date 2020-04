Il gruppo Fiat Chrysler è nel pieno del confronto con le organizzazioni sindacali per elaborare un piano per l'eventuale ripresa produttiva di alcuni suoi stabilimenti. Nei prossimi giorni, forse già il 9 aprile, è prevista un'ulteriore riunione con i rappresentanti dei lavoratori e non è esclusa la possibilità che si raggiunga un accordo per consentire la riapertura di alcune fabbriche non appena arrivi dal governo il via libera.

14 aprile prima data utile. La prima data utile per il riavvio delle attività produttive è il 14 aprile. Del resto, da giorni circolano varie ipotesi: l'esecutivo Conte, nel caso venissero confermate le ultime indicazioni positive sull'andamento della diffusione dell'epidemia, potrebbe iniziare ad allentare le misure di isolamento, magari nelle regioni meno colpite dall’epidemia, consentendo subito dopo Pasquetta una ripresa graduale anche per le attività non considerate essenziali. All'inizio di maggio dovrebbe poi arrivare il via libera per gli spostamenti delle persone e per ulteriori categorie di lavoratori. Si tratta, in sostanza, della Fase 2 della gestione dell'emergenza del coronavirus che il premier Giuseppe Conte, nonostante la cautela espressa da diversi esperti sanitari, intende far partire per questioni non solo economiche ma anche di ordine sociale.

Gli impianti interessati. La Fiat Chrysler, che da tempo si sta preparando per gestire la ripresa, si è più volte detta pronta a "riavviare la produzione in qualsiasi momento secondo le linee guida del governo". A tal proposito, il dialogo con i sindacati è stato costante: le parti hanno organizzato diversi incontri "per mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di tutelare la salute dei lavoratori, perseguire le normative sanitarie previste dal governo e discutere della situazione in merito al trasporto dei lavoratori". Il cronoprogramma che dovrebbe essere definito domani non si dovrebbe discostare dalle indicazioni finora emerse sui propositi del gruppo italo-americano. La ripresa graduale delle produzioni dovrebbe riguardare innanzitutto le linee di assemblaggio della Jeep Compass a Melfi (Basilicata), della 500 elettrica a Mirafiori (Torino) e dei furgoni Ducato alla Sevel di Atessa, in Abruzzo. Secondo i sindacati, per sostenere le attività dei tre stabilimenti sarà, inoltre, necessario"riavviare alcune lavorazioni delle meccaniche di Termoli e Torino e alcune attività di staff”.

Le misure. Al momento i sindacati hanno presentato una serie di misure da implementare negli stabilimenti per prevenire il rischio di contagi tra i lavoratori: in sostanza, vanno a rafforzare le iniziative già previste dal protocollo definito dal governo e dalle parti sociali prima del fermo produttivo; tra queste figurano fornitura di mascherine, il distanziamento sociale e la misurazione della temperatura. Le ulteriori richieste riguardano: pulizia e igienizzazione degli ambienti; informazione e formazione del personale; utilizzo di segnaletica orizzontale per facilitare il mantenimento delle distanze; scaglionamento delle pause; limitazione dell’utilizzo degli spogliatoi; limitazione di meeting e di viaggi; dotazione di dispositivi di sicurezza individuali al personale, come guanti e occhiali, per ogni turno; mantenimento del lavoro agile per chi può lavorare da remoto; riorganizzazione delle mense con possibilità di fornire un sacchetto da asporto in luogo del normale pasto e con possibilità di collocare la pausa mensa a fine turno; ricerca di idonee soluzioni per evitare l’incrocio del personale in uscita e in entrata; confronto con gli enti pubblici territoriali per assicurare un sistema di trasporti collettivo adeguato.

Entro fine settimana un accordo. I rappresentanti sindacali, anche alla luce della disponibilità dell'azienda ad accettare le proposte e "a concordare azioni che possano garantire la miglior soluzione possibile", puntano ora a firmare un accordo entro la fine della settimana per riavviare quantomeno le produzioni più redditizie subito dopo Pasqua. A condizione, comunque, che da Roma giunga un segnale positivo in tal senso. Il confronto con FCA non è comunque l'unico in corso nel comparto automotive: i sindacati hanno avanzato proposte analoghe anche alla Ferrari e alla Marelli. Del resto, i rappresentanti dei lavoratori sono convinti che il blocco produttivo non possa durare per sempre e che sia necessario coniugare lavoro e salute anche nell'attuale momento di emergenza.