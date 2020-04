Un mostro (buono) di calcolo, capace di svolgere 52 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo, al servizio della ricerca per combattere il coronavirus. È questo, in sintesi, il progetto anti Covid-19 dell'Eni, la quale ha messo a disposizione il proprio supercomputer HPC5 nell'ambito del progetto europeo Exscalate4coronavirus (E4C). All'iniziativa partecipano 18 Università e centri di ricerca specializzati: l'obiettivo è sfruttare le potenzialità di supercalcolo integrandole con le migliori competenze in ambito scientifico presenti in Europa, in modo da fronteggiare al meglio e in tempi rapidi situazioni di pandemia di interesse sovranazionale. In questo progetto l'Eni collabora con Dompé e Cineca, mettendo a disposizione non solo il supercalcolatore, ma anche le proprie competenze nel campo della modellazione molecolare, applicando i metodi alle proteine virali del Covid-19. In una prima fase del lavoro, Dompé userà le proteine modellate dall'Eni applicandole a una banca dati internazionale di 10.000 farmaci (già noti e che hanno superato la fase pre-clinica) per simularne l’effetto sul virus e valutare l’eventuale inibizione nel processo di riproduzione. Successivamente, verranno studiate miliardi di nuove molecole per cercare antivirali specifici.



Un PC XXL. Il supercomputer HPC5 dell'Eni, che attualmente fa parte dell'infrastruttura di calcolo a supporto di attività industriali più potente del mondo, è fisicamente collocato all'interno del Green Data Center, inaugurato nel 2013 a Ferrera Erbognone (PV). La struttura ospita tutti sistemi informatici centrali Eni destinati sia alle elaborazioni gestionali, sia al supercalcolo scientifico: in totale oltre 10.000 sistemi, con più di 300.000 CPU core. Per i patiti dell'informatica, l'HPC5, fornito dalla Dell, è costituito da 1.820 nodi Dell EMC PowerEdge C4140, ognuno dotato di due processori Intel Gold 6252 a 24 core e quattro GPU NVIDIA V100. I nodi sono connessi tra di loro attraverso una rete ad alte prestazion InfiniBand Mellanox HDR da 200 Gbit/s. Inoltre, il computer HPC5 è affiancato da un sistema di archiviazione di 15 petabyte. A titolo di curiosità, l'alimentazione di questo mostro (e dell'intera struttura) è a basso impatto carbonico: dal parco fotovoltaico del centro deriva, infatti, fino al 50% della potenza necessaria. Il fabbisogno restante proviene dalla centrale termoelettrica di Enipower, situata accanto al centro. Non solo: l'aria che serve a raffreddare gli impianti (sistema di free-cooling) viene filtrata dalle polveri, con la possibilità di eliminarne circa 3 mila chilogrammi all’anno. Infine, i condizionatori sono attivi solo per l'8% del tempo, permettendo un risparmio di CO2 che raggiunge le 20.000 tonnellate/anno.



Le attività in corso. L'offerta del supercomputer non è la sola azione che l'Eni ha messo in campo durante l'emergenza Covid-19. All'interno di uno sforzo complessivo, che ammonta a circa 35 milioni di euro, sono stati consegnati ventilatori polmonari a Bergamo e in Basilicata, assieme ad altre forniture ospedaliere. Un supporto è stato fornito a Ravenna, Ancona, Pesaro e Ortona, fornendo apparati medici quali respiratori, ventilatori polmonari, monitor defibrillatori. In Sicilia è stata creata un'unità di terapia intensiva a Gela, mentre la raffineria di Milazzo supporta il progetto di posti di terapia intensiva presso il locale ospedale. In Puglia, in accordo con la Regione, è attiva la fornitura di equipaggiamenti sanitari per rafforzare le unità di terapia intensiva a Taranto e Brindisi. Eni è partner unico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per la realizzazione del COVID 2 Hospital a Roma (ex Ospedale privato Columbus), esclusivamente dedicato alla cura dei pazienti affetti da coronavirus. Nell’ambito della medesima operazione, è stato inoltre allestito un pronto soccorso dedicato ai pazienti con Covid-19 all’interno dello stesso Gemelli. A Milano, con l’Ospedale IRCCS Luigi Sacco di Milano sarà allestito un nuovo pronto soccorso dedicato alle malattie infettive. A Pavia, con l’IRCCS Policlinico San Matteo, Eni partecipa alla realizzazione di un’unità ad alto livello di isolamento del dipartimento di malattie infettive. Al Policlinico di San Donato, Eni ha assicurato la fornitura di equipaggiamento sanitario come monitor per rianimazione e Dpi. Inoltre sono stati messi a disposizione della Regione Lombardia e della Protezione Civile diversi voli charter per il trasporto di materiale sanitario, come ventilatori e mascherine nell'ambito della collaborazione China Italy Philantropy Forum.