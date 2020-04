Le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori FCA hanno raggiunto un accordo con la direzione aziendale sulle linee guida da adottare per prevenire il rischio di contagi da coronavirus in vista della possibile ripresa delle attività produttive. L’intesa, da giorni al centro di un confronto tra le parti, è stata sottoscritta da tutte le sigle: non solo dai sindacati cosiddetti firmatari, Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri, ma anche dalla Fiom.

Il sì dell'esperto. L'accordo prevede una serie di misure che dovranno essere implementate nelle unità produttive attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali locali e con il pieno coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Alcune sono state già intraprese prima del blocco decretato dal governo, mentre altre, del tutto nuove, sono il frutto delle pratiche sperimentate dal gruppo nelle aree dove è presente e hanno anche ricevuto il parere favorevole dei principali virologi italiani, tra cui Roberto Burioni dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Il commento di Gorlier. "La salute e la sicurezza dei lavoratori sono le priorità principali di FCA", ha dichiarato il responsabile della regione Emea, Pietro Gorlier. "Partendo dalle iniziative implementate per la loro sicurezza nelle fasi iniziali della diffusione della pandemia, abbiamo lavorato con esperti del settore e con le organizzazioni sindacali, che ringrazio per la collaborazione, per rafforzarle con l’uso dei più avanzati strumenti di prevenzione e un forte impegno sulla formazione delle persone per la loro applicazione. Il funzionamento del nostro sistema industriale è ovviamente una parte fondamentale per il nostro Gruppo, come dimostrato dai 5 miliardi che stiamo investendo nel piano industriale triennale per l’Italia, ma non ammettiamo nessuna deroga alla sicurezza delle persone".

Le misure. Fra le misure previste figurano la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti da effettuare prima della ripresa del lavoro e da ripetere periodicamente, il mantenimento delle distanze di almeno un metro attraverso la revisione delle postazioni e l’utilizzo di barriere di protezione, la concessione del lavoro agile (smart working) a chi può lavorare da remoto, la dotazione a tutti i lavoratori di un kit personale con due mascherine chirurgiche, un paio di guanti per ogni giornata lavorativa e un paio di occhiali al mese. Inoltre, sono previste la misurazione delle temperature prima di accedere in azienda, tutele per i soggetti più vulnerabili per condizioni di salute, l’adozione di procedure finalizzate a evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi, nonché nelle fasi di entrata e di uscita. Le pause collettive saranno differenziate tra i singoli reparti e verranno distribuite all’interno di tutto il turno, mentre gli orari delle mense saranno ampliati e i lavoratori potranno consumare il proprio pasto anche al termine del lavoro.

Controlli agli ingressi. L’azienda attrezzerà tutte le aree di lavoro, di relax, i servizi igienici e gli spogliatoi con materiale sanitario a disposizione dei dipendenti (gel igienizzanti, saponi più aggressivi per i microrganismi, kit per le pulizie delle superfici) per ogni esigenza e salvaguardia. È prevista inoltre l'apertura di un confronto con le istituzioni locali affinché garantiscano trasporti collettivi adeguati, è stabilito il principio della rotazione nell'applicazione della cassa integrazione e sono previsti rigidi controlli anche sugli ingressi di personale esterno: personale specializzato e medico, opportunamente protetto da dispositivi specifici, misurerà la temperatura corporea utilizzando telecamere termiche, telecamere termiche mobili e termometri manuali a distanza e in caso di temperature superiori ai limiti consentiti saranno messe in atto tutte le azioni previste dalle disposizioni governative

Informazioni per i dipendenti. Prima del rientro, i lavoratori saranno informati sulle modalità per il lavaggio delle mani, sia con acqua e sapone, sia con liquido igienizzante, sulle modalità di approvvigionamento dai distributori d’acqua con bicchieri e borracce, sulle misure da rispettare nelle mense, sul corretto utilizzo degli ascensori e sulle modalità di gestione delle riunioni. Saranno fornite informazioni su come affrontare i possibili sintomi di Covid-19 e attività di prevenzione da adottare nelle situazioni di emergenza. Una volta ripresa l’attività, la formazione ai dipendenti proseguirà attraverso le piattaforme online di e-learning, i normali canali di comunicazione interna e con i responsabili dei singoli settori con il supporto di personale specializzato e medico. Saranno anche utilizzati strumenti tecnologici per educare i dipendenti al social distancing durante l’orario di lavoro.

Le ipotesi per la ripresa. L’obiettivo dell'accordo, secondo i sindacati, "è predisporre le condizioni per una ripresa produttiva nel massimo della sicurezza possibile". Al momento, il riavvio delle attività è subordinato alle decisioni del governo in merito all'ipotizzata Fase 2 della gestione dell'emergenza coronavirus, ossia la ripresa graduale di tutte le attività produttive. Da giorni circola l'ipotesi sulla possibilità che il gruppo automobilistico faccia ripartire le linee di assemblaggio della Jeep Compass a Melfi (Basilicata), della 500 elettrica a Mirafiori (Torino) e dei furgoni Ducato alla Sevel di Atessa, in Abruzzo. Secondo i sindacati, per sostenere le attività dei tre stabilimenti sarà, inoltre, necessario" riavviare alcune lavorazioni delle meccaniche di Termoli e Torino e alcune attività di staff".