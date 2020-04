Tesla Model 3

La Tesla ha iniziato a produrre a Shanghai altre due versioni della Model 3: la Performance e la Long Range. Pertanto, l'intera gamma della berlina compatta offerta in Cina sarà di produzione locale, quindi non soggetta all'imposizione di dazi doganali.

La situazione. Le nuove produzioni rappresentano un ulteriore segnale del rilancio della Gigafactory cinese dopo lo stop imposto dalle conseguenze dell'epidemia del coronavirus e consentono alla Tesla di compensare gli effetti della chiusura della sua fabbrica di Fremont, in California, sfruttando la ripresa della domanda in Cina. A marzo, nel quadro di una situazione di mercato in generale miglioramento, la Casa ha commercializzato 10.160 veicoli, oltre il doppio rispetto ai 3.900 di febbraio e il massimo storico per le sue vendite mensili nel maggior mercato automobilistico al mondo.

Prezzi e consegne. Con le nuove versioni della Model 3, la Tesla potrà ora ulteriormente sostenere la domanda grazie ai minori prezzi di vendita. A partire da giugno inizieranno le consegne della variante Long Range a trazione posteriore con autonomia da oltre 660 chilometri: sarà venduta al prezzo, comprensivo degli incentivi locali per le auto elettriche e dell'imposta di vendita, di 339.050 yuan (circa 44 mila euro). La versione importata, che differisce solo per la trazione integrale, costa, invece, 439.900 yuan (oltre 57 mila euro). All'inizio dell'anno prossimo la gamma sarà ampliata anche con la variante Performance, che sarà offerta a un prezzo di 419.800 yuan (54.550 euro), ben al di sotto dei 509.900 yuan (66.250 euro) degli esemplari d'importazione.

Il listino della Standard. L'ampliamento della gamma cinese della Model 3, che a breve dovrebbe essere affiancata sulle catene di montaggio anche dalla Model Y, è in netto contrasto con quanto affermato dall'amministratore delegato Elon Musk fino a pochi mesi fa sull'intenzione della Tesla di produrre in Cina solo le varianti base della Model 3. Finora, a Shanghai sono state prodotte unicamente le versioni standard con un'autonomia di 445 chilometri: in Cina, dove le consegne sono iniziate a gennaio, costano 299.050 yuan (38.860 euro).