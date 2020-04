Gli stabilimenti italiani della Fiat Chrysler rimarranno chiusi fino al 3 maggio per rispettare le ultime disposizioni del governo. Tuttavia, alcune attività stanno comunque proseguendo con pochissimo personale. In particolare, nelle fabbriche di Melfi e Mirafiori, poco più di un centinaio di persone stanno portando avanti alcuni progetti di Ricerca e Sviluppo legati all'avvio della produzione di determinati modelli.

Stop fino al 3 maggio. Sabato scorso, il giorno dopo il decreto del governo che ha disposto la proroga delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, il costruttore italo-americano ha confermato la proroga della serrata. La decisione, spiegano alcune sigle sindacali, è coerente "con quanto sottoscritto nell'accordo sulle linee guida contro la diffusione Covid-19, siglato il 9 aprile 2020 con i sindacati di categoria, in cui si affida esclusivamente al governo la possibilità di determinare la ripresa delle produzioni”.

Pronti a ripartire. Pertanto, le attività potranno riprendere solo il 4 maggio, sempre che dal governo, come ammesso dal presidente Giuseppe Conte, non arrivi prima un via libera a una ripresa graduale anche delle attività produttive a maggior intensità occupazionale, come le fabbriche automobilistiche. La Fiat Chrysler è sempre pronta a riaprire i cancelli dei suoi stabilimenti ma intende rispettare le disposizioni governative. Intanto, il costruttore ha già compiuto un primo passo con l'accordo sottoscritto con i sindacati. Frutto di un lavoro intenso con i rappresentanti dei lavoratori e con diversi virologi, come Roberto Burioni del San Raffaele di Milano, il patto è stato comunicato al governo e i sindacati sono convinti che possa diventare un esempio di riferimento in vista della fase due della gestione dell'emergenza.

Solo attività R&S. Negli impianti FCA, la ripresa dovrebbe comunque riguardare solo poche linee di assemblaggio: da giorni è nota l’intenzione del costruttore di dare la priorità alla Jeep Compass a Melfi, alla 500 elettrica a Mirafiori e ai furgoni della Sevel ad Atessa, in Abruzzo. Proprio a Melfi e a Mirafiori i cancelli sono, al momento, aperti esclusivamente a un esiguo numero di dipendenti addetti ad attività di Ricerca & Sviluppo e a programmi su specifici modelli. Tali attività sono condotte su autorizzazione delle autorità e con l'impiego di pochi lavoratori. Nella fabbrica lucana, per esempio, sono operativi poco più di un centinaio di dipendenti per condurre prove di affidabilità o test: i sindacati citano le attività di pilotino e collaudo su pista dei nuovi modelli ibridi.