Il supporto che il mondo dell'automotive sta fornendo nel contrasto all'emergenza coronavirus in Italia non arriva solo dalle Case. Anche i concessionari ufficiali, spesso riuniti in gruppi, stanno dando il proprio contributo. Ne è un esempio la rete della Honda, attiva specialmente in Lombardia, la regione più colpita dagli effetti della pandemia.

Soldi, auto e presidi. L'aiuto si esprime in varie forme: donazioni in denaro, sottoscrizione di fondi, forniture di mezzi e di materiale a uso sanitario. La Vauto di Vercelli, per esempio, ha sostenuto diverse realtà limitrofe, devolvendo 3.000 euro alla Croce Rossa di Vercelli, altri 1.000 euro all'ospedale di Biella e una fornitura di teli monouso alla Croce Rossa di Novara. A Brescia, invece, Sinauto ha finanziato l'acquisto di uno strumento di diagnostica: permetterà all'istituto zooprofilattico locale di triplicare i tamponi Covid effettuati. Nella stessa città, la concessionaria Effegi Automobili ha regalato coprisedili e copri volante da officina alla onlus Bresciasoccorso per preservare come presidio di igienizzazione dei veicoli utilizzati negli interventi.

La consegna della spesa. E sono solo alcuni esempi. Rimanendo in Lombardia, a Bergamo la Futurauto ha concesso in uso alla Protezione Civile auto per consegnare la spesa a domicilio alle persone in quarantena; la Nippomotors di Varese ha fornito mezzi alla onlus Sos nel comune di Malnate; Miauto ha aperto una sottoscrizione grazie alla quale, per ogni vettura venduta nel mese di aprile, una quota dell'incasso verrà destinata alle strutture di Milano e Bergamo del gruppo Humanitas.

Lavoro di squadra. Iniziative di solidarietà, da parte della rete Honda, sono state avviate anche a Bologna e Napoli. Nel primo caso, la concessionaria Automotive Group ha messo a disposizione del Comune una CR-V per la consegna di beni di prima necessità e ha attivato una raccolta fondi, che coinvolge altri dealer del bolognese, per l'acquisto di presidi medici da donare all'ospedale Sant'Orsola. “Gioco di squadra” anche in Campania, dove la Dcar, insieme con altre 35 concessionarie, ha donato 50.000 euro alla Regione per finanziare la lotta al coronavirus.