Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, l'Aston Martin deve focalizzare la sua attenzione sulla ripresa produttiva presso gli impianti di Gaydon e St.Athan e, in particolare, sul riavvio delle attività legate alla prima Suv della sua storia, la DBX. È questa la linea dettata da Lawrence Stroll, nel giorno in cui ha assunto il ruolo di presidente esecutivo della Casa britannica.

L'operazione di rilancio. Stroll, miliardario canadese del settore della moda, noto per il suo impegno nella Formula 1 con la scuderia Racing Point, è diventato uno dei maggiori azionisti della Aston Martin sottoscrivendo un aumento di capitale riservato assieme a un pool di investitori. Nel capitale, dove sono già presenti fondi mediorientali e l'Investindustrial del finanziere milanese Andrea Bonomi, sono entrati da pochi giorni anche grandi nomi come Ernesto Bertarelli, uno degli uomini più ricchi al mondo grazie ai suoi investimenti nel mondo della farmaceutica, e Toto Wolff, manager e azionista della scuderia Mercedes. L'arrivo di Stroll ha consentito all'Aston Martin di trovare le risorse finanziarie per rimettere in carreggiata i conti dell'azienda di Gaydon e tentare la strada del rilancio anche nel mondo del motorsport: la Casa, infatti, diventerà l'anno prossimo il principale sponsor della Racing Point.

Priorità alla DBX. "In questo primo anno - afferma il magnate canadese - reimposteremo il modello operativo. Il nostro obiettivo più urgente è pianificare il riavvio delle attività, in particolare per la produzione della prima Suv del marchio, la DBX, e riportare l'organizzazione alla piena vita operativa. Lo faremo in modo da proteggere i nostri dipendenti, ovunque essi lavorino: la loro sicurezza è la nostra preoccupazione principale". L'Aston Martin dovrà anche riallineare la sua offerta alla domanda della clientela e, una volta finita la crisi, ridare slancio alle iniziative di marketing per ampliare il portafoglio ordini. A tal proposito, dall'anno prossimo la Formula 1 fornirà "una significativa piattaforma di marketing globale per rafforzare il nostro marchio e interagire con i nostri clienti e partner in tutto il mondo".

Sviluppare la gamma. Sul fronte prodotto, l'Aston Martin continuerà a concentrare sforzi e investimenti nello sviluppo della gamma dei modelli a motore centrale. Le Valkyrie, Valhalla e Vanquish sono, per esempio, destinate non solo a posizionare l'Aston Martin nel segmento delle hypercar, ma anche a completare l'offerta della Casa, che nel lungo periodo intende anche aumentare il suo impegno nella produzione delle auto elettriche dopo il debutto nel segmento con il lancio della Rapid E.