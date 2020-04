La filiale italiana della Mazda mette a disposizione dei City Angels Odv (sezione di Roma) e della Protezione Civile della Comunità Montana Sirentina una flotta di veicoli, il cui impiego sarà destinato a garantire assistenza alle persone con maggiori difficoltà nella crisi in corso, attraverso la fornitura di medicinali e viveri. La decisione del marchio rientra nelle molteplici iniziative intraprese delle case automobilistiche per fornire un contributo alla nazione, impegnata a contrastare le problematiche socio-sanitarie generate dalla pandemia di coronavirus.

L’iniziativa. Le vetture verranno impiegate dalla divisione romana dagli operatori City Angels Odv, associazione di volontariato creata da Mario Furlan, attiva dal 1994, in 19 città Italiane e due svizzere, a supporto dei più deboli. In contemporanea, gli abitanti dei piccoli paesi di montagna in provincia de L'Aquila saranno assistiti dalla Protezione Civile della Comunità Montana Sirentina, convenzionata con la Regione Abruzzo. Quest’ultima, grazie a una consolidata partnership tra volontariato ed enti locali, proseguirà il proprio servizio garantendo un supporto capillare ai cittadini dei vari comuni presenti sul proprio comprensorio. Inoltre, a supporto dei propri clienti, la Mazda ha recentemente deciso di prorogare fino a tre mesi i tagliandi e le garanzie delle vetture in scadenza tra l’1 febbraio e il 31 maggio 2020.