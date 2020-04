Poche decine di chilometri separano Vo' da San Martino di Lupari. Piccole località del Veneto, entrambe in provincia di Padova, che forse pochi conoscerebbero, se non fosse per due motivi: Vo', nota anche come Vo' Euganeo, è diventata, con Codogno (nel Lodigiano), una delle prime zone rosse d’Italia, avendo fatto registrare già il 21 febbraio il primo decesso in Veneto legato al coronavirus: da lì, il dilagare della pandemia, l’isolamento, la lotta contro la diffusione del contagio. San Martino di Lupari, invece, è nota agli appassionati di motori per altri e ben più lieti motivi: ospita, infatti, la sede principale della OZ, eccellenza italiana nel campo delle ruote. Un'azienda nata nel 1971 dall’intraprendenza di due grandi fan di motori e di corse, Silvano Oselladore e Pietro Zen (dalle cui iniziali deriva il nome della società) in una stazione di servizio di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza. Una storia di successo, come molte dell’imprenditoria italiana: l’inizio modesto, con la produzione artigianale di un cerchio di lega leggera destinato alle Mini Cooper, poi lo sbarco nel mondo delle moto, i primi risultati ottenuti con team privati nelle gare locali, l’inaugurazione nel 1978 del nuovo stabilimento a San Martino di Lupari, lo sbarco in Formula 1 nell’85 con l’Euroracing Alfa Romeo di Patrese e Cheever. Il primo titolo mondiale nei rally arriva nel 1990, con Carlos Sainz e la Toyota Celica 4WD; tre anni dopo, è la volta del primo in F.1, con Alain Prost e la Williams-Renault. Da lì in poi, il palmarès nel motorsport diventa lunghissimo e comprende affermazioni nei campionati americani Cart e Irl, nella Indy 500, nel Wrc (con Peugeot, Subaru, Citroën, Volkswagen), nel Dtm (con Audi), alla 24 Ore di Le Mans (con Audi), alla Dakar (con Mitsubishi), che si aggiungono agli altri trionfi in F.1 con (Williams, Renault, Red Bull, Mercedes) e alle affermazioni nel Motomondiale (Moto2, Moto3 e MotoGP), per un totale che supera i 150 titoli. Senza dimenticare, naturalmente, la collaborazione con case automobilistiche come Ferrari (anche in F.1), Lamborghini, Aston Martin, Lotus, McLaren e l’apprezzata produzione di ruote aftermarket.