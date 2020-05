Un 2020 difficile, ma una grande fiducia nella ripresa, alimentata dal confronto costante con gli istuti di credito, che assicurano di avere la liquidità necessaria per supportarla. Si potrebbe riassumere così il contenuto della nostra intervista con Emilio Herrera, direttore operativo di Kia Europe. Il dirigente, in carica nel suo ruolo attuale dalla primavera del 2018, ha anche colto l'occasione per sottolineare la necessità di un intervento pubblico a sostegno del settore, che in alcuni Paesi dell'Ue è già in avanzata fase di studio. E quella di una moratoria sul limite dei 95 g/km di CO2. Una richiesta di cui Quattroruote è stato primo portavoce con l'editoriale del numero di aprile.

Emilio Herrera, quali sono le aspettative della Kia per l'anno in corso in Europa?

Per il mercato europeo, stiamo lavorando su una previsione del -30%. Detto ciò, questo calo potrà essere attenuato se ci saranno dei piani di supporto da parte dell'Unione o dei singoli Stati membri. La Germania, per esempio, dovrebbe lanciare gli incentivi dal prossimo mese e la Francia probabilmente comincerà da settembre. Anche il Regno Unito e la Spagna ci stanno lavorando e speriamo che questa condizione si verifichi anche in Italia, dove l'Unrae ne sta parlando con il governo. Il -97% di aprile in Italia è stato drammatico e purtroppo in linea con i dati di altri Paesi, ma noi crediamo che due fattori possano aiutare la ripresa: da un lato, l'intervento dei governi e dall'altro l'avvio della Fase 2, che in alcuni Paesi minori come l'Austria e la Repubblica Ceca si sono già tradotti in un afflusso agli showroom simile, per entità, a quello pre-crisi.

Prevedete un -30% anche per l'Italia?

Come la Spagna, l'Italia ha sofferto di più la crisi del coronavirus: nell'Europa meridionale, l'impatto sarà più profondo, sia per il timore delle persone di uscire e correre il rischio di contrarre il virus, sia per le tracce più profonde che quest'ultimo lascerà sull'economia. Quando il tuo futuro non è molto chiaro, molto probabilmente rinunci a fare un investimento importante come l'acquisto di un veicolo, che spesso significa sostenere un finanziamento di lungo termine, anche di cinque o sei anni. Il worst case scenario per il mercato spagnolo proietta le vendite del 2020 a 700 mila unità, contro gli 1,2 milioni del 2019, e crediamo che il caso peggiore del mercato italiano possa essere molto simile, soprattutto nel caso non arrivino incentivi pubblici all'acquisto.

Molti titolari di concessionarie temono che l'erogazione del credito in favore dei privati possa andare incontro a importanti restrizioni. Cosa ne pensa?

Sono in costante contatto con i due principali istituti di credito che sono al nostro fianco, Santander e Bnp Paribas, per i servizi finanziari, e nei meeting virtuali che ho avuto finora ho ricevuto rassicurazioni sulla disponibilità della liquidità finanziaria per supportare le attività dei concessionari.

Crede che l'Unione europea debba posticipare il limite dei 95 g/km di CO2 e le relative multe?

Penso che non sarebbe corretto, da parte dell'Ue, introdurre un sistema di multe, molto salate, nell'anno del coronavirus, anche se ritengo che lo schema sia utile. Credo che la soluzione sia proprio quella del posticipo, ma sulla base di quello che ci dice l'Acea, questo non accadrà. L'Ue non condonerà né ritarderà il sistema e per questo la posizione dell'associazione nel negoziato è quella di richiedere programmi di supporto nazionali per l'acquisto di modelli a basse emissioni, finanziati da fondi europei.

Non c'è il rischio che questa crisi possa colpire maggiormente proprio i modelli più virtuosi, come quelli elettrici ed elettrificati, in assenza di incentivi?

Sicuramente, perché quello che stiamo vedendo oggi è che i mercati dove le elettriche vanno bene, sono solo quelli dove ci sono forti incentivi, come Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Francia e Regno Unito. Oggi le vendite delle Ev sono guidate soltanto da questo tipo di schemi. Se sparissero, le elettriche rimarrebbero soltanto dei veicoli più costosi, dal punto di vista dei consumatori. E soprattutto in un momento di crisi in cui le persone temono di perdere il lavoro, spendere 10-12 mila euro in più per avere un'auto più pulita è fuori discussione per la maggior parte delle persone. Un altro trend che stiamo osservando in Cina è la fuga dai mezzi pubblici in favore dei mezzi privati: il distanziamento sociale è molto più semplice in auto rispetto a un bus o a una metropolitana. Ma questa combinazione di crisi economica e ridotto ricorso al trasporto pubblico può tradursi in un incremento della richiesta dell'usato vetusto, perché spesso quel tipo di utenza non ha i mezzi economici per comprare un'auto nuova. Ma questo si tradurebbe in un pesante aggravio delle emissioni di CO2 proveniente dal parco auto circolante, e questo è esattamente il messaggio che dobbiamo trasmettere ai governi nazionali.

Per la Kia la crisi si tradurrà nel rinvio di alcuni modelli in calendario per i prossimi mesi?

No, non abbiamo posticipato nulla. Non abbiamo presentato la Sorento al Salone di Ginevra perché non c'è stato il Salone, ma abbiamo organizzato un lancio virtuale e avviato la produzione. Stessa cosa per XCeed plug-in e Ceed Sportswagon plug-in, che sono già in produzione nell'impianto slovacco di Žilina . Niente è cambiato nemmeno per la prima elettrica sulla nostra nuova piattaforma dedicata in arrivo nel 2021, che sarà basata sulla concept Imagine mostrata l'anno scorso a Ginevra. Confermiamo anche tutto il nostro piano per avere undici elettriche in gamma entro il 2025.

Dunque nessun impatto sulle attività di ricerca e sviluppo? Crede che la crisi si possa esaurire del tutto nell'arco di quest'anno?

Sono fiducioso nel futuro perché la crisi avrà anche effetti positivi dal nostro punto di vista, compreso l'incremento del ricorso all'auto privata e un supporto più convinto da parte dei governi nazionali al settore: l'auto rappresenta più del 10% del Pil nazionale di alcuni tra i principali Paesi europei e genera 440 miliardi solo di gettito fiscale. Sostenerla è giusto. Credo anche che la ripresa arriverà, perché la differenza con la crisi del 2008 è che il sistema finanziario e le banche si trovano in una posizione più sana, su questo frangente. Gli istituti che ho citato, Santander e Bnp Paribas, sono altrettanto fiduciosi: è chiaro che questa situazione genererà molto più debito pubblico, ma credo che alla fine dei conti nel 2021 avremo una base solida per la ripartenza. L'importante è tornare alle nostre attività di prima e dare alle persone la fiducia per tornare in concessionaria e fare un investimento come l'acquisto di un'auto, anche se dovessero iniziare a pagarla dal 2021. Ma la chiave di tutto sarà il supporto dei governi: senza quest'ultimo, la situazione può diventare peggiore di quanto pensiamo.