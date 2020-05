Lo stabilimento di Melfi del gruppo FCA tornerà alla piena operatività a partire dal 21 maggio prossimo. Ad annunciarlo sono state le organizzazioni sindacali Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf al termine di una conference call con la direzione aziendale, durante la quale è stata comunicata la totale ripresa delle produzioni dell'impianto lucano e il ritorno ai tre turni lavorativi da lunedì a venerdì.

Impianto già riaperto. I cancelli della fabbrica sono stati già riaperti il 27 aprile scorso, con il richiamo di un primo contingente degli oltre 7 mila dipendenti. A Melfi, dove le attività di ricerca e sviluppo legate ai collaudi e al cosiddetto pilotino non si sono fermate neanche durante il lockdown, sono rientrati 750 dipendenti al giorno, che dal 27 al 30 aprile, hanno "liberato" la catena di produzione dalle circa 600 vetture non ibride rimaste sugli stalli in seguito alla serrata disposta dal costruttore italo-americano per rispettare le misure di lockdown varate dal governo per contenere il contagio del coronavirus. Una volta svuotata la linea, è partito il montaggio dei modelli di pre-serie delle nuove varianti ibride delle Jeep Renegade e Compass, necessari per i test e le prove di collaudo, in vista dell’avvio vero e proprio della produzione delle vetture destinate alla commercializzazione. Ora la Fiat Chrysler ha in programma di far partire le produzioni di tutti i modelli assemblati nello stabilimento, in tutte le loro versioni.

Rientro per tutti. La comunicazione della Fiat Chrysler è stata accolta con favore dalle organizzazioni sindacali: la ripresa "va considerata positivamente perché consentirà il rientro in fabbrica della quasi totalità dei lavoratori". I sindacati, alla luce del maggior numero di operai interessati dalla nuova fase della ripresa produttiva, sottolineano, comunque, quanto sia "fondamentale" la verifica "puntuale del protocollo del 9 aprile sulla sicurezza affinché tutte le norme previste vengano applicate in modo corretto e siano soprattutto rispondenti alla tutela della salute dei lavoratori".

Il nodo trasporti. Non mancano comunque le preoccupazioni: i rappresentanti dei lavoratori stanno rivolgendo da diverse settimane frequenti appelli alle amministrazioni locali, soprattutto della Basilicata e della Puglia, per affrontare la questione dei trasporti pubblici. Sono diverse le linee di autobus che collegano l’impianto ai numerosi centri abitati lucani, pugliesi e anche campani, che gravitano intorno allo stabilimento. "Chiediamo - ribadiscono i sindacati - che tutte le istituzioni regionali, investite di questa comunicazione, facciano la loro parte sul tema dei trasporti garantendo a tutti un adeguato e sicuro servizio di trasporto pubblico per tutti i lavoratori dell'area industriale di San Nicola di Melfi".