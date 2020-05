La richiesta presentata dalla filiale italiana del gruppo FCA alla Intesa Sanpaolo di un prestito bancario sostenuto dalle garanzie statali della Sace è da giorni al centro di un dibattito politico. Dure prese di posizione sono state assunte da più parti sull'opportunità o meno di garantire l'accesso a tale misura misura, prevista dal Decreto Liquidità, a un gruppo industriale con sede fiscale e legale all'estero. Tra ieri sera e oggi sono intervenuti i responsabili dei ministeri interessati dall'operazione, quelli dell'Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dettando precise condizioni per il via libera alla concessione delle garanzie.

No a delocalizzazioni, sì a investimenti. "A richiedere il prestito a Intesa Sanpaolo è stata Fca Italia, che ha sede in Italia e paga le tasse in Italia. È ovvio, però, che la garanzia dello Stato deve essere subalterna a delle condizionalità: non si può delocalizzare, bisogna realizzare e implementare il piano industriale in Italia, bisogna investire in Italia e mantenere i livelli occupazionali in Italia", ha affermato, in un'intervista a 'La Stampa", Patuanelli, ricordando un aspetto già messo in luce dal premier Giuseppe Conte: il "dumping fiscale” operato da altri Paesi dell’Unione Europea come l'Olanda, dove hanno trasferito la sede legale o hanno filiali non solo la FCA ma anche altre importanti aziende italiane quotate in Borsa o dalle maggiori dimensioni: Campari, Cementir, Ferrero, Ferrari, Enel, Eni, Luxottica, Mediaset, Prysmian, Saipem, Telecom solo per citarne alcune. Per Patuanelli si è, quindi, aperto un "dibattito legittimo su un nervo scoperto a livello europeo: la presenza di quelli che possono essere definiti paradisi fiscali a norma di legge all'interno dell'Ue. È un problema che prima o poi dovrà essere affrontato a livello comunitario".

Il post di Gualtieri. Ieri sera è intervenuto invece Gualtieri con un lungo post sulla sua pagina Facebook. "La posizione del governo è molto chiara: di fronte a un'emergenza economica come quella attuale, la priorità non può che essere quella di aiutare il sistema produttivo ad assorbire lo shock. È altrettanto evidente che, per gli interventi più corposi, è giusto che lo Stato preveda delle condizioni, e vincoli il proprio sostegno a precise garanzie nei confronti del paese e della collettività", precisa il ministro. "Ciò è vero anche per quanto riguarda i prestiti garantiti dalla Sace. È vero infatti, come molti hanno osservato, che non si tratta di contributi a fondo perduto ma di linee di credito che vengono remunerate sia sotto forma di interessi (a beneficio della banca erogante) che di costo della garanzia (a beneficio dello Stato). E tuttavia l'esposizione del bilancio pubblico, ancorché garantita dal patrimonio dei soggetti richiedenti, giustifica l'introduzione di alcune condizionalità".

Condizioni aggiuntive. Gualtieri ha, in particolare, fatto presente un ampliamento delle condizioni base per la concessione delle garanzie: impegno a non distribuire dividendi nel 2020, gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, destinare le risorse a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante in Italia. "Nel passaggio parlamentare in corso il governo ha anche condiviso l'ulteriore rafforzamento di queste condizioni, prevedendo in modo esplicito l'esclusione (già implicita nella norma) delle imprese che hanno sedi in paradisi fiscali, e prevedendo il divieto di erogare dividendi nel 2021 a chi li avesse già distribuiti prima di accedere alla garanzia". Inoltre, per i prestiti di maggiore entità, "il Dl liquidità ha subordinato la concessione della garanzia a un decreto ministeriale e alla verifica di specifiche ricadute positive sul piano dello sviluppo tecnologico, degli investimenti, dei livelli occupazionali, del peso in una filiera produttiva strategica, e ha condizionato la possibilità di portare la garanzia all'80% al rispetto di ulteriori specifici impegni e condizioni".

I vincoli imposti a FCA. "É quanto il governo intende fare nei confronti di FCA", prosegue il ministro facendo presente l’impegno dell’azienda a "utilizzare le risorse per sostenere la liquidità della filiera automotive, il che è utile e apprezzabile”. Tuttavia "nelle interlocuzioni informali che hanno preceduto la richiesta di finanziamento a Intesa San Paolo, il governo ha chiarito che sarebbero state necessarie condizioni aggiuntive: la conferma e il potenziamento del piano di investimenti anche nelle nuove condizioni determinate dal coronavirus, l'impegno alla non delocalizzazione della produzione, la conferma dei livelli occupazionali, la puntuale rendicontazione degli investimenti concordati". "Il governo eserciterà il massimo rigore nella verifica di questi impegni", garantisce Gualtieri sottolineando, infine, come sia stato il progetto di fusione con la PSA a rendere "particolarmente pressante l'esigenza di utilizzare pienamente le condizionalità previste dal decreto liquidità per preservare e rafforzare l'ancoraggio in Italia di Fca e di rilanciare gli investimenti, l'innovazione e l'occupazione in una filiera strategica per il futuro industriale ed economico del nostro paese. È quanto il governo ha fatto e continuerà a fare fino al perfezionamento di questa linea di credito, che va oltre il semplice rilascio di una garanzia sulla liquidità ma costituisce a pieno titolo una importante operazione di politica industriale".