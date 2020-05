La Renault sta valutando la chiusura di quattro stabilimenti in Francia nel quadro del nuovo piano industriale che sarà presentato alla fine di maggio. Secondo diverse testate transalpine, a rischio ci sarebbero tre piccoli impianti e soprattutto la storica fabbrica di Flins, alle porte di Parigi.



I risparmi. Le chiusure, ancora in fase di discussione e quindi non del tutto definitive, rientrerebbero a pieno titolo nel piano strategico, che sarà svelato il 29 maggio e includerà l'obiettivo, già indicato a febbraio dall'amministratore delegato ad interim, Clotilde Delbos, di generare risparmi sui costi per almeno 2 miliardi di euro entro il 2022. Il programma di razionalizzazione dovrebbe iniziare coinvolgendo, in una prima fase, gli impianti di componentistica di Choisy-le-Roi (nei sobborghi di Parigi) e di Caudan (Bretagna) e lo stabilimento di Dieppe (Alta Normandia) dedicato ai modelli Alpine. Nel giro di pochi anni, lo stesso destino toccherà a Flins, e in questo caso la decisione riguarderà uno stabilimento che, insieme ai complessi produttivi della Volkswagen a Wolfsburg e della Fiat a Mirafiori, ha fatto la storia del settore automobilistico europeo. Del resto, già a febbraio il management ha indicato la possibilità di chiusure in Francia e all'estero: "Non abbiamo tabù e non escludiamo nulla", ha dichiarato Delbos in occasione della presentazione di conti annuali.



Flins sotto utilizzata. La fabbrica di Flins è la più grande e longeva della rete produttiva del gruppo francese. Il sito impiega 2.600 lavoratori e copre 237 ettari, di cui 67 occupati da strutture produttive ed edifici, ma sconta da anni una forte sovracapacità. L'impianto più sfornare fino a 400 mila veicoli annui ma l'anno scorso ha prodotto solo 160 mila esemplari delle Renault Zoe e Clio e della Nissan Micra. Il suo tasso di utilizzo è quindi ben al di sotto di quel 70% considerato come il livello minimo per garantire la sostenibilità economica di un qualsiasi stabilimento automobilistico. Inoltre, non sono previsti nuovi modelli a breve che ne aumentino i volumi: la nuova Clio sarà prodotta in Turchia mentre, nel 2018, è stato deciso che tutti i nuovi veicoli elettrici della Renault, come la Zoe, vengano assemblati a Douai, nel Nord della Francia.



A rischio anche altri siti. Secondo Les Echos, a rischio ci sarebbero anche altre strutture, in particolare quelle dedicate alle attività di engineering. Il piano di razionalizzazione potrebbe, infatti, riguardare anche il centro tecnico nei pressi di Versailles, che impiega quasi 11 mila persone. L'obiettivo è ridurre il rapporto tra le spese di R&S e il fatturato, e quindi sarebbero in bilico anche i contratti con fornitori di servizi.



No comment. Per ora non sono arrivati commenti dalla sede di Boulogne-Billancourt e i sindacati, sempre in allerta quando si parla di chiusure, hanno risposto alle domande delle testate facendo presente di non aver "informazioni precise" in merito ai propositi dell'azienda. I rappresentanti dei lavoratori dovrebbero tenere un incontro con la direzione martedì prossimo. Sulla carta, le chiusure non dovrebbero determinare conseguenze sociali perché rientrerebbero in un programma di salvaguardia dell'occupazione con il trasferimento dei lavoratori presso altre strutture o su altre mansioni. Si tratta, per ora, di pochi posti di lavoro interessati in tre impianti (260 a Choisy-le-Roi, 385 a Caudan e 385 a Dieppe) mentre più complessa sarà la gestione di Flins: al di là dell'impatto occupazionale, la chiusura di un impianto con la sua storia e le sue dimensioni rappresenterebbe un segnale negativo per l'industria automobilistica francese.



Le garanzie statali. Anche il governo francese ha preferito non commentare, ma sembra stia seguendo con particolare attenzione la questione del nuovo piano industriale non solo per il suo ruolo di maggior azionista della Renault. La Casa della Losanga è infatti prossima a raggiungere un accordo con le banche per ottenere una linea di credito da 5 miliardi di euro corredata da garanzie statali e già approvata dall'Unione Europea. Il finanziamento non è legato a impegni sul fronte occupazionale ma solo alla cancellazione del dividendo e al ministero dell'Economia francese sono convinti di non poter intervenire eccessivamente nelle strategie aziendali per non accentuare le difficoltà di una situazione resa già complicata dalle conseguenze del coronavirus come dimostrato dall'annuncio del taglio di 400 dei 3.200 posti di lavoro della fabbrica di Novo Mesto, in Slovenia, dedicata a Clio, Twingo e Smart Forfour. Non dovrebbero, quindi, esserci opposizioni alla chiusura di fabbriche francesi. Il motivo lo ha spiegato un ministro a Les Echos: "Se facciamo politica, tra due anni la Renault non esisterà più".