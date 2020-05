La ripresa degli impianti italiani del gruppo FCA prosegue a piccoli passi con il progressivo riavvio di diverse produzioni fino a qualche settimana fa bloccate dall’emergenza coronavirus. Negli scorsi giorni ha riaperto lo stabilimento di Cassino per l'assemblaggio delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, mentre dalla prossima settimana saranno riattivate le catene di montaggio di Grugliasco e Mirafiori, dove sono in corso anche i preparativi per l'assemblaggio della Fiat 500 elettrica.

La situazione della Maserati. Il gruppo italo-americano, che a fine aprile ha riavviato la fabbrica dei veicoli commerciali della Sevel ad Atessa (Abruzzo) e da ieri ha riportato alla piena operatività lo stabilimento di Melfi (Basilicata), ha in programma di riavviare da lunedì prossimo la produzione delle Maserati Ghibli e Quattroporte a Grugliasco e della Levante a Mirafiori. In ogni caso, il riavvio avverrà a capacità e ritmi ridotti e nel rispetto delle misure di sicurezza concordate con le organizzazioni sindacali.

La 500 elettrica. Nella storica fabbrica torinese, inoltre, sono in corso tutte le attività propedeutiche al lancio dell'attesa 500 elettrica. Attualmente le linee stanno assemblando i modelli di pre-serie destinati ai test e ai collaudi in vista dell'avvio della produzione delle vetture destinate alla commercializzazione: è probabile parta a luglio, in coincidenza con la presentazione "virtuale" del cinquino a batteria e in leggero ritardo rispetto alle indicazioni iniziali. I programmi, che al momento risultano fortemente dipendenti dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria e dalle conseguenze della crisi sul mercato e sulle forniture, prevedevano originariamente l'avvio delle attività di assemblaggio a giugno, ma la crisi dovuta al coronavirus ha prodotto conseguenze sulle tempistiche del lancio. Il progetto della 500 elettrica è legato direttamente alle strategie per l'elettrificazione del polo torinese varate dal gruppo FCA negli ultimi mesi. A Mirafiori sono stati avviati i lavori per la realizzazione, in collaborazione con la Engie, di un sistema di ricarica Vehicle-To-Grid (V2G) mentre proseguono le attività per la costruzione di un hub per la produzione di batterie.

Gli altri siti. Altri impianti hanno riaperto i cancelli o sono prossimi a farlo. Negli scorsi giorni è tornata operativa la fabbrica di Cassino (Lazio), dove vengono prodotte le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Il 3 giugno dovrebbe riaprire anche l'impianto di Pomigliano dedicato alla Fiat Panda e dall’anno prossimo anche all'Alfa Romeo Tonale. Al momento, resta da definire il programma di ripresa per la Maserati di Modena. Lo storico stabilimento del Tridente in Via Ciro Menotti, dove sono in corso gli ultimi lavori per l'approntamento delle catene di montaggio della nuova MC20, dovrebbe iniziare a produrre la supersportiva dopo la relativa presentazione al Maserati Day, previsto a maggio ma slittato a settembre a causa dell'emergenza coronavirus.