Emissioni Usa

La riforma degli standard automobilistici varata a marzo dall'Amministrazione Trump continua a essere oggetto di cause legali. 23 Stati, insieme al Distretto di Columbia, hanno presentato una denuncia per contestare l'allentamento dei requisiti sui consumi e le emissioni voluti dall'ex inquilino della Casa Bianca, Barack Obama, nel 2012.

La riforma. L'attuale governo, intenzionato inizialmente a "congelare" i limiti di consumo ed emissioni fino al 2026 sui livelli del 2020, ha varato, tramite le agenzie Epa (Environmental Protection Agency) e Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration), nuove regole che stabiliscono un miglioramento dei consumi dell'1,5% ogni anno fino al 2026, ben al di sotto del precedente 5%. Il nuovo limite implica l'abbandono dell'obiettivo di una media nelle percorrenze di circa 54 miglia per gallone (corrispondenti a 23 km/litro) a favore del nuovo target delle 40 miglia per gallone (17 km/litro).

Le contestazioni. I vari Stati, da sempre molto critici nei confronti delle strategie ambientali della Casa Bianca, hanno contestato in particolare le assunzioni scientifiche alla base della riforma. Washington, ha affermato Mary Nichols, presidente del California Air Resources Board, "ha usato una scienza discutibile, una logica errata e assunzioni ridicole per giustificare ciò che volevano sin dall'inizio: disfare e riscrivere la più importante regolamentazione ambientale dell'ultimo decennio". Per il procuratore generale del Michigan, Dana Nessel, la riforma è stata un "regalo per l'industria dei combustibili fossili" che danneggerà lo Stato, sede delle tre Big di Detroit, perché ridurrà del 4% l'occupazione nel settore automobilistico. Le accuse non sono state direttamente commentate da Washington. L'Epa si è limitata ad affermare come le nuove regole rappresentino un "un programma nazionale unico, sensibile che raggiunge il giusto equilibrio normativo, protegge il nostro ambiente e fissa obiettivi ragionevoli per l'industria automobilistica".

Le altre cause. La causa, intentata da importanti Stati come California, New York, Illinois, Massachusetts, Michigan e Nevada, ha visto l'adesione anche di diverse città del calibro di Denver, San Francisco e Los Angeles. Allo stesso tempo sono state avviate ulteriori cause da numerose associazioni e organizzazioni: la più importante vede la partecipazione di 12 gruppi ambientalisti tra cui Environmental Defense Fund, Sierra Club e Union of Concerned Scientists. Il settore automobilistico, invece, si trova spaccato come dimostrato dalla recente decisione dell'associazione di rappresentanza Alliance for Automotive Innovation di intervenire in un'altra causa, quella avviata dal Competitive Enterprise Institute (Cei) per chiedere a una corte d'appello federale di ordinare all'amministrazione Trump una nuova revisione della normativa che imponga un'ulteriore riduzione degli standard, se non addirittura un loro congelamento. La posizione dell'Alliance for Automotive Innovation, sostenuta da tutti i costruttori con l’eccezione di Honda, BMW, Ford, Mercedes, Porsche e Volkswagen, è chiara: le nuove regole vanno nella direzione auspicata di un bilanciamento delle istanze ambientali e industriali ma non devono essere congelate o subire ulteriori allentamenti.