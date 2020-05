Dopo la Nissan, anche la Renault mette mano al proprio perimetro industriale per rimettere in carreggiata un bilancio da mesi in sofferenza e messo a dura prova dalle conseguenze della pandemia del coronavirus. Alla stregua dell'alleata nipponica, la Régie ha infatti presentato un piano industriale di trasformazione che ha un obiettivo prioritario: tagliare oltre 2 miliardi di costi nel giro di tre anni, anche attraverso una forte riduzione dell'organico.

I principi guida. In sostanza, sono state confermate tutte le anticipazioni di stampa degli ultimi giorni: la Casa francese, per affrontare la "peggiore crisi nella storia dell'auto", intende accelerare la ristrutturazione annunciata pochi mesi fa in occasione della presentazione dei conti del 2019 (per la prima volta in perdita dal 2009), focalizzare l'attenzione sulla generazione di cassa dopo aver bruciato risorse per oltre 5 miliardi solo nel primo trimestre del 2020, aumentare l'efficienza delle attività operative e rafforzare la disciplina nella gestione complessiva del business.

Tagli agli organici. La ristrutturazione riguarderà, in particolare, la Francia, dove la Renault intende riorganizzare, per lo più tra il 2022 e il 2024, le attività industriali secondo quattro direttrici: auto elettriche, veicoli commerciali leggeri, economia circolare e innovazione ad alto valore aggiunto. Nel piano, al contrario di quanto emerso nei giorni scorsi, non si parla esplicitamente di chiusure di impianti vista la levata di scudi da parte di sindacati e soprattutto del governo, pronto a concedere garanzie statali su prestiti bancari per 5 miliardi di euro a patto di non mettere a rischio l'occupazione. Tuttavia, da Boulogne-Billancourt confermano comunque l'intenzione di valutare la sorte di alcuni siti e il relativo impatto occupazionale.

Gli impianti interessati. Le "modifiche alla forza lavoro" sono ritenute necessarie per "consentire un ritorno a una crescita redditizia e sostenibile" e la Renault "si impegna a garantire "un dialogo esemplare con le parti sociali e le autorità locali" e a mettere in atto "misure di riqualificazione, mobilità interna e uscite volontarie". L'obiettivo è tagliare in tre anni quasi 4.600 posti in Francia, a cui si aggiungerebbe la riduzione di oltre 10.000 posizioni nel resto del mondo. Le consultazioni con le parti sociali riguarderanno, nello specifico, gli impianti di Douai e Maubeuge (dove si punta a creare centri di eccellenza per veicoli elettrici commerciali,) di Dieppe (si valuta una riconversione delle attività al termine del ciclo di vita dell'Alpine A110), di Caudan (a breve sottoposto a una revisione strategica) e la storica fabbrica di Flins (allo studio la creazione di "un'ecosistema di economia circolare, incluso il trasferimento delle attività di Choisy-le-Roi). La riorganizzazione interesserà anche il centro di ricerca di Guyancourt, nei pressi di Versailles.