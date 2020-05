Smart City Group, consorzio di imprese attive nella green economy, ha avanzato una proposta per riconvertire il distretto industriale di Termini Imerese, un tempo presidiato dalla Fiat e adesso oggetto di un bando per il quale oggi, 29 maggio, sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il pool, che riunisce aziende da tutta Italia, opererà principalmente in due aree: le cosiddette materie prime seconde (scarti delle materie prime o materiali derivanti dal recupero e dal riciclaggio di rifiuti) e la mobilità elettrica (dai monopattini e gli scooter alle piccole auto da città, passando per la componentistica specializzata).

Un polo da 800 posti di lavoro. Il progetto, denominato S.U.D., acronimo di Smart Utility District, punta all’istituzione di un polo tecnologico in Sicilia che, una volta a pieno regime, occuperà dalle 700 alle 800 persone. In seguito agli sviluppi del bando, il piano dovrebbe essere ulteriormente definito entro il mese di luglio, ed è comunque condizionato alla positiva conclusione dei processi autorizzativi necessari all’attivazione degli impianti e dagli accordi con le associazioni sindacali.

Batterie e veicoli elettrici. Energie rinnovabili, ICT e agricoltura saranno alcuni dei principali degli ambiti al centro del piano di trasformazione del sito industriale che nel ’79 ha avviato la produzione della Panda, e che potrebbe essere destinato a mantenere un legame storico con l’automobile. Tra le filiere incluse in Smart City Group, infatti, figurano la produzione di componentistica stampata in 3D, quella di sistemi complessi per vetture elettriche ad alte prestazioni e l’assemblaggio di una citycar elettrica o ibrida.

Il ruolo della Danisi. Questi ultimi due progetti trovano un fattore comune in una delle aziende coinvolte nel consorzio: la Danisi Engineering, società con sedi a Torino e Modena attiva nella fornitura di soluzioni di ingegneria e prototipazione dei veicoli per l’automotive (dai singoli componenti all'engineering completo dei veicoli, dalle one-off ai prototipi per la produzione di massa) con specializzazione in vari ambiti (trazione elettrica e ibrida, controlli ADAS e sviluppo e messa a punto della guida autonoma). La Danisi vorrebbe avviare a Termini Imerese la produzione in piccola serie di sistemi (non solo batterie) per la propulsione di vetture ibride e elettriche ad altre prestazioni, diventando fornitore di marchi premium e sportivi. Parallelamente, l’azienda di meccatronica opererà da consulente e da facilitatore per un costruttore cinese che assemblerà in Sicilia una piccola elettrica. Attualmente, la Danisi ha avviato colloqui con diversi colossi del settore, alcuni dei quali sono già suoi clienti; tra le Case elencate nella proposta preliminare ci sono la JMC Motors, la Dongfeng, la WM Motors, la BYD e la X-Ev Italia. A seconda del partner scelto, e delle sue produzioni, si deciderà se puntare sulla tecnologia full electric oppure sull’ibrido plug-in.

Fase iniziale. “Da parte nostra c’è l’interesse a investire – ha detto Giacomo Danisi, amministratore e fondatore dell’omonima azienda – ma vogliamo procedere con molta cautela, anche considerata la situazione dell’area di Termini Imerese. Seguiremo i passi dettati dai commissari straordinari che stanno gestendo il bando”. Alla gara indetta per la vendita dei sei stabilimenti produttivi del complesso aziendale Bluetec - la newco che aveva rilevato il polo nel 2015 con il sostegno di contributi pubblici (20 milioni) erogati dal ministero dello Sviluppo Economico, chiudendo la propria parabola nel 2019 con un’indagine della Guardia di Finanza di Palermo e l’ipotesi di reato di malversazione a danno dello Stato – sono arrivate diverse manifestazioni d’interesse oltre a quella S.U.D. E ora si attendono gli sviluppi del bando.

La storia recente. Parlare di una rinascita di Termini Imerese, perciò, è ancora assai prematuro. Dopo l’abbandono da parte della Fiat, alla fine del 2011, il sito isolano sembrava sul punto di tornare attivo grazie alla DR, che si era fatta sotto per rilevarlo, salvo poi rinunciare a causa dei costi elevati dell’operazione. Così si è arrivati al 2015, quando la Blutec, società del gruppo Mtetecal e produttore di componenti per auto elettriche, ha preso gli ex stabilimenti della Fiat prevedendo di realizzare le batterie destinate alle versioni elettriche del Doblò e del Ducato. Una riconversione mai avvenuta, che ha portato a un’inchiesta sui vertici dell’azienda e all’attuale commissariamento. Aspettando di scrivere un’altra pagina della storia, si spera a lieto fine.