Il 29 giugno il gruppo Fiat Chrysler attiverà una seconda linea di assemblaggio per la Jeep Compass 4xe, variante ibrida plug-in della Suv: il piano è stato comunicato dalla direzione aziendale alle organizzazioni sindacal,i nel corso di uno degli incontri che si tengono con cadenza settimanale per valutare l'impatto della crisi sul principale stabilimento automobilistico italiano.

Investimenti ok, ma c'è ancora la Cig. La nuova linea occuperà 1.400 lavoratori e, a detta dei sindacati, rappresenta un "ulteriore conferma che gli investimenti vanno avanti e che la crescita produttiva permetterà di eliminare l'esubero giornaliero". Le ottime premesse per la Jeep Compass sono, però, bilanciate da una doccia fredda: gli stessi sindacati, infatti, hanno confermato che è stata aperta "una procedura di cassa integrazione ordinaria utilizzando le ultime quattro settimane previste dalle norme appena approvate, quindi dal 18 giugno al 16 luglio". Inoltre, fino al 30 giugno, verrà mantenuta l'attuale impostazione operativa caratterizzata da una sola linea attiva, proprio quella versione ibrida della Compass.

Servono interventi. Per questo motivo, le organizzazioni sindacali sono tornate a chiedere al governo provvedimenti di sostegno e rilancio, sulla falsariga di quanto perorato negli ultimi due giorni prima dall'Anfa e poi dall’Unrae. I sindacati fanno, infatti, presente la "persistente" crisi del mercato in Italia e nel resto del mondo, che "fa prevedere per il mercato 2020 drastici cali – per le sole autovetture si parla di circa 500.000 immatricolazioni in meno rispetto al 2019 – e che nei mesi di lockdown ha causato l’immobilizzazione di centinaia di migliaia di veicoli che, se non venduti nei prossimi mesi, rischiano di rallentare ulteriormente la ripresa delle attività produttive, con i conseguenti rischi occupazionali lungo tutta la filiera. La quale, ricordiamo, rappresenta circa il 10% del Pil italiano e impiega più di un milione e 200 mila lavoratori". Pertanto, per i rappresentanti dei lavoratori è necessario "accelerare un provvedimento governativo di incentivi su tutto il settore che, accompagnati dalla spinta del piano industriale per lo stabilimento di Melfi, possano permettere a tutto il territorio, dopo mesi bui, di uscire finalmente da una crisi globale".