Domani potrebbe essere un giorno decisivo per le sorti di buona parte della rete autostradale italiana. Il governo dovrebbe, infatti, tenere una riunione per prendere una decisione definitiva sulla questione dei rapporti con Autostrade per l'Italia. Il condizionale è più che d'obbligo: già oggi è in programma un vertice dei ministri, ma l'ordine del giorno non prevede discussioni specifiche sulla questione, mentre per domani risulta solo una convocazione non ufficiale. Eppure, la vicenda è estremamente delicata perchè riguarda anche, se non soprattutto, i rapporti interni alla maggioranza. Il rischio di una crisi di governo non è peregrino, ma arriverebbe in un momento decisamente poco propizio alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica in corso.



La proposta. Da parte della società concessionaria sono, intanto, arrivate ampie aperture alle richieste di Palazzo Chigi. Autostrade per l'Italia e la sua controllante Atlantia avrebbero accettato tutte le condizioni dettate dal governo: forte taglio dei pedaggi, più controlli e manutenzioni, maggiori investimenti e una diluizione della quota della holding nel capitale della concessionaria, con il contestuale ingresso nell'azionariato di realtà di estrazione per lo più pubblica (CdP, F2i, Poste Vita, casse di previdenza). Si tratta, a detta di Gianni Mion, presidente della Edizione (il veicolo della famiglia Benetton titolare del 30% circa di Atlantia), di una "proposta seria", frutto di un "grande sforzo, anche professionale". Il manager veneto ha quindi rimandato alle decisioni del governo ("non resta che aspettare"), pur non nascondendo una certa preoccupazione per l'esito delle trattative.



La posizione di Conte. Del resto, fosse per il presidente del consiglio Giuseppe Conte, la questione si dovrebbe chiudere con l'esito agognato dal Movimento 5 Stelle, ossia la revoca della concessione. A quanto pare, il premier si è ormai allineato alla posizione di chi lo ha portato a Palazzo Chigi, convinto che la tragedia del Ponte Morandi non possa non avere pesanti conseguenze: "I Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati", ha detto Conte a La Stampa. "Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro le famiglie delle vittime", ha sostenuto ancora in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, assumendo una posizione ben più intransigente ed esprimendo insoddisfazione per le proposte di Atlantia e Aspi: "La mia sensazione è che Autostrade, forte dei vantaggi conseguiti nel tempo e di una concessione irragionevolmente rinforzata da un intervento legislativo, abbia scommesso sulla debolezza dei pubblici poteri nella tutela dei beni pubblici. A un certo punto Aspi si è irrigidita confidando, evidentemente, nella caduta del mio primo governo. Con questo nuovo governo si è convinta di avere forse delle carte da giocare e ha continuato a resistere. Solo all'ultimo si è orientata per una soluzione transattiva, ma la verità è che le varie proposte fatte pervenire da Aspi non sono soddisfacenti".



I rischi della revoca. "Lo Stato - ha spiegato ancora Conte - ha il dovere di valutarle per lo scrupolo di tutelare l'interesse pubblico nel migliore dei modi possibili. Ma adesso dobbiamo chiudere il dossier ed evitare il protrarsi di ulteriori incertezze". Nelle parole del premier si legge, almeno in apparenza, una maggior determinazione a risolvere la questione con la decisione, ormai scontata, della revoca, per quanto ricostruzioni di stampa lo descrivano molto più disponibile a un accordo transattivo. D’altro canto, l’azione revocatoria pone dei grandi rischi sia per il governo, sia per l'Italia: lo Stato, infatti, rischia di dover pagare non tanto l'indennizzo di sette miliardi stabilito dal decreto Milleproroghe, quanto i 26 del contratto di concessione, nonché di dover affrontare pesanti contenziosi legali con le relative istanze risarcitorie. Non solo: oltre all'impossibilità di trovare immediatamente un'altra concessionaria che si occupi degli oltre tremila chilometri di rete stradale e al tema occupazionale sul fronte di Autostrade e alle società collegate (dopo le ultime dichiarazioni, il titolo è crollato in Borsa), si perderebbero anche gli investimenti già programmati, pari a 7,5 miliardi. Ora, però, l'ultima parola spetta al governo.