Incentivi auto

L'inserimento degli incentivi alla rottamazione nel decreto Rilancio aveva ridato speranza al settore auto ma tutto l'entusiasmo per le misure di sostegno era stato smorzato dall'esiguità dei fondi stanziati: appena 50 milioni di euro, giudicati da più parti insufficienti. Ora il governo sembra pronto a intervenire per aumentare le risorse nel quadro di un prossimo decreto legge da 20 miliardi di euro. Secondo la Reuters, all'interno dell'esecutivo Conte si starebbe ragionando su un ulteriore stanziamento di poco meno di 1 miliardo di euro.

Nuovo deficit. Del resto, il via libera agli incentivi, durante l'esame del decreto Rilancio in Commissione Bilancio alla Camera, era rimasto fino all'ultimo subordinato al nodo delle risorse. La loro esiguità ha, infatti, spinto a valutare la possibilità di un rinvio a un successivo decreto che, nelle intenzioni del govern, dovrà disporre un nuovo scostamento di bilancio. Il nuovo provvedimento, come anticipato in più occasioni dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri includerà diverse disposizioni: dalle misure di sostegno per gli enti pubblici alla proroga della cassa integrazione e del divieto di licenziamento, dal rinvio delle scadenze fiscali per famiglie e imprese a nuovi stimoli economici, tra cui, per l'appunto, un miliardo circa per rafforzare gli incentivi alla rottamazione e l'eco-bonus.

Via libera ad agosto. Il decreto dovrebbe essere approvato dal governo a inizio agosto previa autorizzazione del Parlamento all'ennesimo scostamento dei conti pubblici. Sarà, infatti, finanziato con nuovo indebitamento e porterà, quindi, il deficit di bilancio a salire all'11,6% del Prodotto Interno Lordo dal 10,4% indicato nel Documento di Economia e Finanza licenziato ad aprile.