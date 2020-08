I gruppi FCA e PSA hanno “avviato discussioni per potenziali progetti di cooperazione sul segmento B, separatamente da qualsiasi negoziato sulla fusione". Con questa breve dichiarazione, i due costruttori hanno confermato il progetto di condivisione dell’architettura francese Cmp (già usata per la Peugeot 208 e la Opel Corsa) che ha scatenato le prime preoccupazioni tra i fornitori italiani. La collaborazione, però, è ancora in via di definizione e per ora non ci sono polemiche politiche o sindacali (come nel caso del prestito da 6,3 miliardi con garanzie statali): in ogni caso, apprende Quattroruote, le gare d’appalto non escluderanno a priori gli approvvigionamenti tricolori.

La lettera. Il rischio di una nuova controversia è legato a una lettera inviata ai fornitori diverse settimane fa. Nella missiva, il gruppo FCA comunica ai fornitori lo stop al progetto di sviluppo di un nuova piattaforma da utilizzare per la produzione di veicoli del segmento B, in particolare nella fabbrica polacca di Tychy, la "casa" della Fiat 500 e della Lancia Ypsilon: "Vogliamo comunicare alla Sua società, per conto di Fca Italy e di Fca Poland, che il progetto relativo alla piattaforma del segmento B di Fiat Chrsyler è stato interrotto a causa di un cambiamento tecnologico in corso", recita il testo. "Pertanto, vi chiediamo di cessare immediatamente ogni attività di ricerca, sviluppo e produzione onde evitare ulteriori costi e spese". Il cambiamento tecnologico sarebbe legato, almeno in parte, alle conseguenze della crisi sanitaria in corso: la pandemia di coronavirus ha allungato i tempi di progettazione e quindi, per imprimere un colpo di acceleratore, FCA ha deciso di affidarsi a una nuova architettura, già disponibile sul mercato e ritenuta più evoluta, efficiente e, tra l’altro, in predicato di diventare uno dei cardini del nuovo gruppo Stellantis, anche se in tempi non certo brevi. Si tratta, come detto, della piattaforma Cmp made in PSA ed è proprio questa scelta che ha scatenato i timori di alcuni fornitori, preoccupati di perdere commesse e appalti per una presunta corsia preferenziale assegnata di diritto ai concorrenti d'Oltralpe. In particolare, all'interno dell'indotto torinese, c’è chi ha elaborato un'equazione che almeno per ora non ha riscontri, ovvero "piattaforma francese uguale componenti francesi".