Il presidente della Fia Jean Todt ha visitato la sede americana della Dallara in occasione dell'edizione numero 104 della 500 Miglia di Indianapolis, vinta da Takuma Sato senza il tradizionale bagno di folla del catino dell'Indiana.

In visita in occasione della 500 miglia. Todt ha visitato insieme al presidente dell'Accus Fia George Silbermann la fabbrica dove nascono tutti i telai delle Indycar e Indy Lights, mentre le limitazioni dovute alla pandemia non hanno permesso all'ingegner Gian Paolo Dallara di essere presente in questa occasione.

Monopolio nel mondo delle corse. La Dallara è fornitore unico dei telai delle monoposto dei due campionati americani, ma non solo: ha anche l'esclusiva per la Formula 2, la GP3, la Formula E e la Super Formula, oltre a produrre prototipi destinati ai campionati Wec Elms e Imsa nella sede principale di Varano de' Melegari.