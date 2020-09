Nikola Badger

La collaborazione. L'accordo con Nikola riguarda, innanzitutto, il Badger, il pick-up elettrico svelato lo scorso febbraio e destinato a fare il suo debutto in pubblico al Nikola World 2020, evento in programma dal 3 al 5 dicembre in Arizona. La sua produzione, che dovrebbe iniziare alla fine del 2022 in una località ancora da individuare, e la sua ingegnerizzazione saranno completamente affidate alla General Motors, mentre la Nikola sarà responsabile delle vendite e del marketing e manterrà il marchio. La collaborazione riguarderà anche altri progetti della startup, tra cui i camion Nikola Tre (in Europa prodotto dalla Iveco a Ulm sulla base di un'intesa che ha portato l'azienda italiana a diventare anche azionista della società statunitense), Nikola One e Nikola Two e la fuoristrada NZT. Grazie al nuovo accordo, la startup potrà sfruttare innanzitutto due soluzioni sviluppate dalla General Motors: l'innovativo sistema di batterie Ultium e la tecnologia delle celle a combustibile Hydrotec.

Il corrispettivo. La Nikola emetterà a favore del gruppo di Detroit azioni per un valore di 2 miliardi di dollari come corrispettivo per l'accesso ai servizi, ai prodotti e alle componenti di proprietà della GM, che in tal mondo acquisirà l'11% del capitale della startup e il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione. "La Nikola è una delle aziende più innovative al mondo, mentre la General Motors è una delle principali società di ingegneria e produzione a livello globale. Non si potrebbe sognare una partnership migliore di questa", ha commentato Trevor Milton, fondatore e presidente esecutivo della startup.