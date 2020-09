Uber ha intenzione di rendere la sua intera flotta completamente elettrica entro il 2040, nel quadro di un rinnovato impegno verso la totale decarbonizzazione della sua piattaforma. Per raggiungere l'obiettivo, anticipato al 2030 per Usa, Canada ed Europa, la società statunitense ha annunciato una serie di iniziative, a partire dalla decisione di stanziare 800 milioni di dollari fino al 2025 per aiutare i suoi conducenti ad abbandonare auto ad alimentazione tradizionale per acquistare un veicolo a emissioni zero.



Sconti e agevolazioni. Il contributo, disponibile per i driver di Stati Uniti, Canada ed Europa, sarà erogato sotto varie forme, come sconti per l'acquisto di auto acquisite o noleggiate da Case automobilistiche già partner della stessa Uber. Inoltre, sono previste agevolazioni per la ricarica dei veicoli e supplementi di tariffe per l'utilizzo di elettriche o ibride, che saranno solo parzialmente compensati da una commissione aggiuntiva (pari a 1 dollaro negli Usa o in Canada) addebitata ai clienti intenzionati a prenotare un ''viaggio verde''. La tariffa Uber Green sarà tra l'altro disponibile entro la fine dell'anno in più di 65 città in tutto il mondo.



Nuove alleanze. L'iniziativa a favore dei conducenti si affianca all'avvio di nuove partnership con la General Motors per gli Stati Uniti e il Canada e l'Alleanza Renault-Nissan per il Regno Unito, la Francia, l'Olanda e il Portogallo. Per esempio, con il sodalizio franco-nipponico è stata firmata una lettera d'intenti per consentire a Uber di elettrificare la sua intera offerta di mobilità in Europa. Entro il 2025, il 50% dei chilometri percorsi tramite la piattaforma della società californiana in sette capitali europee (Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Lisbona, Londra, Madrid e Parigi) dovrà essere effettuato a bordo di veicoli 100% elettrici. In tal modo, entro la fine del 2021, gli utenti saranno in grado di circolare a zero emissioni in città che rappresentano l’80% delle attività europee di Uber. Le tre aziende lavoreranno per realizzare soluzioni in grado di accelerare l’adozione dei veicoli a batteria e per lo sviluppo di un ecosistema elettrico nelle città europee. In tal senso intendono, tra l'altro, offrire ai driver di Uber un accesso ai veicoli 100% elettrici della Renault e della Nissan, a partire dalla Zoe e della Leaf per arrivare ai futuri modelli. Uber sta comunque discutendo ulteriori partnership con altre Case automobilistiche.