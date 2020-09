Il futuro del ''chilometro rosso'' si tinge di verde. La Brembo ha infatti presentato due nuove tecnologie che contribuiranno a ridurre le emissioni dei veicoli, il disco freno Greentive e le molle freno Enesys: si tratta dei primi passi di una nuova strategia che, oltre a puntare sempre di più sulla sostenibilità ambientale, vedrà l’azienda bergamasca ridefinire il proprio ruolo nello scacchiere dell’automotive, proponendosi non solo come fornitore d’eccellenza ma anche come ‘’solution provider’’, capace di integrare servizi digitali. Questi ultimi, in particolare, saranno legati all’intelligenza artificiale e serviranno per fronteggiare le grandi sfide dell’industria automobilistica, a partire dall’elettrificazione e la guida autonoma.

Cambiamenti in corso. A delineare per la prima volta la nuova vision aziendale è stato l’amministratore delegato Daniele Schillaci. L’obiettivo, ha detto l'ex manager della Nissan, è "assicurare che ogni nuovo prodotto Brembo sia più verde del precedente’" e, allo stesso tempo, "in grado di fornire la migliore esperienza di guida ai clienti". E questo riguarda la parte più tradizionale dell’attività del gruppo di Stezzano, che parallelamente sta affrontando nuove sfide: "Siamo entrati in un’era fatta di intelligenza artificiale e big data", ha spiegato Schillaci. "Il nostro piano è diventare un'azienda davvero digitale per fornire soluzioni analoghe". Un processo che passerà per la creazione di centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, che sorgeranno vicino a partner specializzati e già operativi nel campo dell’intelligenza artificiale: l'espansione prevede investimenti in formazione, processi aziendali e l'assunzione di nuovi addetti con esperienza nel campo.

I dati aiutano a individuare i nuovi trend. "L'era dell’intelligenza artificiale è iniziata e i dati sono il suo carburante’", ha detto l’addella Brembo, sottolineando l’importanza di imparare ad analizzare e sfruttare al meglio tali informazioni. "Integreremo l’intelligenza artificiale e tecnologie ancora più sostenibili nelle nostre soluzioni, per diventare un brand di riferimento anche per le generazioni del futuro", ha proseguito Schillaci. "La nostra missione vuole anticipare l’impatto dei mega trend che stanno plasmando l’industria automobilistica per contribuire, insieme ai nostri clienti, a una mobilità più sostenibile".

Greentive ed Enesys. Intanto, sul fronte del prodotto sono arrivati segni tangibili. La Brembo ha svelato infatti Greentive (dalla crasi di "green" e "distinctive"), un disco sulla cui fascia frenante è applicato un trattamento HVOF (High Velocity Oxygen fuel) per mitigare l'impatto ambientale: questa soluzione, a detta della Brembo, riduce il particolato emesso in frenata garantendo al contempo un'usura contenuta. È una tecnologia che può essere applicata sulla fascia frenante di tutti i dischi prodotti dalla Brembo, da quelli leggeri a quelli integrali, da quelli co-fusi a quelli flottanti in due pezzi. L'altra innovazione tecnica svelata dall’azienda bergamasca si chiama Enesys (acronimo di Energy Saving System): si tratta di una nuova generazione di molle pensata per diminuire la coppia residua dei freni. Il sistema punta ad annullare le frizioni residue tra le pastiglie e il disco quando non si sta frenando, evitando così sprechi di energia e riducendo le emissioni derivanti dall’usura di queste componenti.