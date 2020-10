Ora si attende solo l’ok del ministero dello Sviluppo Economico per sbloccare definitivamente il possibile rilancio dell’area ex-Fiat di Termini Imerese. I commissari straordinari della Blutec, l’ultima società ad aver gestito il polo industriale siciliano, hanno dato parere favorevole alla proposta di Smart City Group, un consorzio di aziende intenzionato a riqualificare il distretto puntando sull’economia circolare e le tecnologie “green”, comprese quelle relative alla mobilità elettrica.

Impiegherà fino a 800 addetti. Il programma mette sul piatto 200 milioni di euro di investimenti e oltre 600 posti di lavoro (senza contare quelli che deriverebbero dall’indotto), destinati a diventare tra i 700 e gli 800 a pieno regime. Cofinanziato dalla Regione Sicilia e dal Mise, S.U.D. (acronimo di Smart Utility District) mira a far nascere un ecodistretto attivo in vari campi, riconducibili principalmente all’ambiente e le tecnologie. Tra i vari progetti ce ne sono alcuni per la produzione batterie, componentistica e sistemi per auto elettriche o ibride.

Colloqui preparatori. Aspettando il benestare del Mise, alcune aziende hanno avviato i preparativi per l’insediamento nell’area e, sul fronte finanziario, colloqui con Invitalia e Banca Intesa. Anche alcuni fondi di investimento “green” avrebbero manifestato interesse nel programma. Smart City Group ha poi discusso con Fiom, Fim e Uilm delle prospettive occupazionali e ha già fissato un vertice con la Prefettura di Palermo, alla quale il consorzio ha inviato una bozza del Protocollo di legalità.