Il gruppo Stellantis non è ancora nato ma, intanto, la collaborazione tra la Fiat Chrysler Automobiles e la PSA si va rafforzando di giorno in giorno. I due costruttori, secondo la documentazione pubblicata dalla Commissione Europea, hanno formato un "pool" nel campo dei veicoli commerciali leggeri con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla Ue.

La gestione a FCA. Il pool è uno strumento appositamente creato da Bruxelles per concedere ai costruttori la possibilità di unire le forze ed evitare così di pagare le pesanti multe stabilite in caso di mancato rispetto dei limiti sulle emissioni di anidride carbonica delle flotte: per il 2020-21 è stabilita una media di 95 grammi di CO2 al km per le autovetture e di 147 g/km per i veicoli commerciali leggeri. A gestire il pool con la PSA sarà la Fiat Chrysler, che, tra l'altro, ha sfruttato il meccanismo della condivisione anche con la Tesla. La gestione al costruttore italo-americano potrebbe essere legata al suo maggior peso nella produzione di furgoni: infatti, buona parte dei veicoli commerciali leggeri dei marchi Fiat, Peugeot e Citroën vengono prodotti in Abruzzo, nello stabilimento della joint venture SevelSud di Atessa.

Pool aperto. Quello tra i due costruttori prossimi alle nozze è un "pool aperto", come quello creato dalla Renault o dagli alleati Ford e Volkswagen, e pertanto altre Case potranno aderirvi entro una determinata scadenza (il 26 novembre prossimo in questo caso) sulla base di specifici accordi. Per avviare la condivisione delle flotte dei commerciali leggeri, ha spiegato ieri il direttore finanziario del gruppo francese, Philippe de Rovira, nel corso di una conference call con gli analisti, è stato "stipulato un contratto a condizioni di mercato". Questo anche per evitare problemi di concorrenza in vista della fusione. Del resto i due gruppi sono già oggetto di un esame approfondito da parte della Commissione Europea per l'impatto della fusione proprio sul mercato dei furgoni. Bruxelles dovrebbe esprimere un parere favorevole e in anticipo rispetto alla scadenza originaria del 2 febbraio grazie alla proposta presentata dai due gruppi per alleviare i timori dei funzionari antitrust: è previsto, nello specifico, un rafforzamento della collaborazione tra i francesi e la Toyota.

Ceduto il 7% di Faurecia. La formazione del pool tra la Fiat Chrysler e la PSA è da inquadrare anche in quel lavoro di continuo confronto che il management delle due aziende sta conducendo per arrivare alla creazione di Stellantis. Proprio ieri è stato firmato il progetto di fusione transfrontaliera ed è stata apportata una nuova modifica agli accordi di fusione dello scorso dicembre con la concessione ai francesi della possibilità di cedere parte della quota di azioni Faurecia in portafoglio. Il gruppo PSA ha concluso tra ieri sera e stamattina la vendita del 7% del capitale della società di componentistica incassando circa 308 milioni di euro e scendendo così al 39%. I proventi della cessione, condotta tramite un cosiddetto “bookbuilding accelerato” riservato a investitori istituzionali, saranno distribuiti agli azionisti di Stellantis insieme a quest'ultimo 39% subito dopo il perfezionamento della fusione e subordinatamente all'approvazione del consiglio di amministrazione del nuovo gruppo e dell'assemblea degli degli azionisti.