Il gruppo BMW intende accelerare le strategie di mobilità elettrica e, nel 2022, produrrà un nuovo modello alla spina anche nello stabilimento bavarese di Regensburg (Ratisbona): in questo modo, entro due anni, tutti e quattro gli impianti di assemblaggio tedeschi della Casa dell'Elica assembleranno veicoli a emissioni zero. Per quanto riguarda gli altri tre, Lipsia realizza già la i3 dal 2013 e lo farà fino al 2024, mentre le fabbriche di Monaco di Baviera e di Dingolfing sforneranno dall'anno prossimo, rispettivamente, la i4 e la iNext.

Le strategie. La decisione della BMW ha una duplice valenza. Da una parte, intende saturare la capacità produttiva nel lungo termine, dall'altra preservare i livelli occupazionali negli stabilimenti tedeschi. Il gruppo bavarese ha anche iniziato a incrementare la produzione di componenti per trasmissioni destinate a modelli elettrificati: dal 2022, Dingolfing avrà la capacità di assemblare propulsori per un massimo di 500 mila veicoli l'anno, mentre a Lipsia e a Regensburg saranno fabbricate le batterie. Il tutto rientra in una più ampia strategia per l'elettrificazione volta a ridurre le emissioni di CO2 lungo l'intero ciclo di vita dei modelli, dalla filiera dell'approvvigionamento ai processi produttivi fino al riciclo e allo smaltimento delle componenti. L'obiettivo è tagliare, entro il 2030, le emissioni totali di almeno un terzo rispetto al 2019 e quelle dei veicoli del 40% per chilometro percorso durante l'intero ciclo.

L'elettrificazione. La leva principale per raggiungere questi traguardi è rappresentata da una sempre più ampia offerta di modelli alla spina: nei prossimi dieci anni, il gruppo prevede oltre sette milioni di veicoli elettrificati sulle strade di tutto il mondo, due terzi dei quali completamente elettrici. Già dall'anno prossimo saranno presenti nella gamma cinque modelli a emissioni zero: la BMW i3, la Mini Cooper SE, la BMW iX3, la iNext e la i4. A questi si aggiungerà anche l'ammiraglia, la BMW Serie 7, che sarà disponibile con quattro tipologie di motorizzazioni: diesel, benzina, ibrido plug-in ed elettrico. Una scelta analoga riguarderà le BMW X1 e BMW Serie 5. Nel complesso, entro il 2023 saranno 25 i modelli elettrificati su strada, 13 dei quali a batteria. Lo sforzo, che prevede investimenti in R&S per 30 miliardi fino al 2025, ha comunque già portato i frutti auspicati a Monaco di Baviera, visto che alla fine dell'anno sarà raggiunto e superato il limite alle emissioni imposto dall'Unione Europea: il gruppo sostiene di aver raggiunto livelli del 20% inferiori ai requisiti previsti per il 2019.

I conti. Tutte le indicazioni sul fronte elettrico sono state fornite alla presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre, chiuso con un aumento delle vendite e degli utili grazie alla ripresa della domanda in alcune aree geografiche chiave come la Cina e al taglio dei costi intrapreso per ridurre l'impatto della pandemia del coronavirus (le spese in R&S sono state ridotte del 2,5% e quelle su impianti e immobili del 28,2%). Tra luglio e settembre, le consegne sono cresciute dell'8,6% a 675.592 unità mentre i ricavi sono scesi dell'1,4% a 26,28 miliardi. Tuttavia, grazie al contributo della joint venture cinese BMW Brilliance, l'utile pre-tasse è migliorato del 9,6% a 2,46 miliardi, per un margine in crescita dall'8,4% al 9,4%, e i profitti del 17,4% a 1,8 miliardi. Nel solo segmento automotive, a fronte di ricavi in calo del 4,6% a 21,96 miliardi, l'utile operativo è sceso del 2,2% a 1,477 miliardi per un margine comunque in lieve miglioramento, dal 6,6% al 6,7%, a dimostrazione del contributo decisivo delle attività in Cina.

I target. I dati del trimestre dimostrano una "sensibile ripresa” delle performance finanziarie, anche se la crisi affrontata nei mesi primaverili fa sentire tutto il suo impatto sui conti dei primi nove mesi dell'anno: consegne in calo del 12,5% (1,64 milioni di unità), ricavi in discesa del 7,1% (69,5 miliardi), utile pre-tasse in flessione del 41,5% (2,96 miliardi), per un margine in contrazione dal 6,8% al 4,3% e un utile netto crollato del 39,8% (2,18 miliardi). Ancor più pesante si è rivelato l'impatto sulle sole attività automobilistiche, come dimostrato dal tonfo dei ricavi del 15,5%, a 54,83 miliardi, dell'utile operativo del 94,3%, a 152 milioni, e del margine operativo dal 4,1% allo 0,3%. "La performance del terzo trimestre sottolinea la forza operativa e la capacità del gruppo BMW di operare bene in un ambiente difficile. Abbiamo migliorato gli utili rispetto a un anno fa e siamo quindi fermamente sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per l'intero anno", ha commentato l'amministratore delegato Oliver Zipse. In particolare, nel contesto di un periodo "politicamente ed economicamente turbolento" e di una domanda "notevolmente ridotta" in tutti i mercati chiave, il costruttore prevede delle consegne annuali "significativamente inferiori" rispetto al 2019, mentre il margine operativo automotive è atteso tra il break even e il 3. "Significativamente inferiore", inoltre, è l'utile pre-tasse consolidato preventivato. Tali previsioni, come hanno avvertito tanti altri costruttori, vanno considerate in assenza di particolari recrudescenze della pandemia. A tal proposito, a Monaco parlano di un persistente livello di incertezza in scia alle nuove misure di lockdown, ma si dicono "pronti ad agire rapidamente e con decisione" in caso di sviluppi negativi.