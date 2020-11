20 milioni di euro al servizio dell’innovazione automotive. È questo il capitale che l’Acceleratore Automotive promette di mobilitare all’interno della filiera dell’auto, supportando il modello di business delle start-up coinvolte nel settore, soprattutto in questa fase di transizione della mobilità. L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione del Fondo Acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti, la Fondazione Modena e Unicredit, è stata presentata questa mattina in occasione dell’inaugurazione virtuale dello “Spazio Cdp” a Modena.

Supporto alle start-up. Per supportare le nuove realtà del settore delle quattro ruote l’acceleratore si avvale della partecipazione di Crit, broker emiliano specializzato in ricerca e analisi di tecnologie industriali e Plug and play, la più grande innovation platform al mondo, nonché dei grandi nomi dell’industria dell’auto in qualità di sponsor o mentor: “Con l’obiettivo di far crescere in Italia uno dei più importanti ecosistemi di innovazione al mondo in questo ambito, l'Acceleratore Automotive farà leva sulle aziende già presenti nell’area, per favorire investimenti nel capitale umano e stimolare la crescita delle migliori start-up italiane”, le parole di Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti. Le realtà più innovative verranno così supportate in un percorso semestrale di validazione e valorizzazione del modello di business fin dalla loro fase embrionale, al termine del quale le migliori beneficeranno di un ulteriore investimento dell’acceleratore.