Filiera automotive

L’automotive continua ad attraversare una fase critica, fotografata in maniera eloquente dagli ultimi dati forniti dall’Istat: oltre alle vendite di vetture, in calo del 24% nei primi otto mesi rispetto a un anno fa, a flettere in maniera preoccupante è anche il settore della componentistica, che ha registrato un -26% da gennaio a luglio. A tutto ciò si aggiungono le difficoltà dell’export, soprattutto verso i Paesi membri dell’Ue. In queste direzioni, e non solo, si muovono le iniziative a sostegno della filiera automobilistica varate dalla Sace, società finanziaria del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che da inizio anno a settembre ha mobilitato risorse per 7,5 miliardi.

Crolla la domanda da fuori. Risuona forte, dunque, il campanello d'allarme per il comparto dell’auto, per il quale si prospettava un anno difficile già prima dello scoppio della pandemia da coronavirus. A far rumore sono i numeri, tra i quali anche quelli delle esportazioni, che da gennaio ad agosto hanno segnato un -25,5% sul 2019. Al di fuori del mercato unico, il calo è stato più contenuto, ma comunque pesante: -22,3% nello stesso periodo. Gli Usa, primo mercato di destinazione di automezzi italiani, hanno mantenuto una domanda più alta della media, ma sempre drasticamente ridotta: -17,4%. In controtendenza, sono cresciute le esportazioni verso il Giappone e la Turchia (rispettivamente dello 0,3% e del 7,5%). Nonostante la ripresa certificata ad agosto (+7,9%), però, le previsioni della Sace indicano per fine anno una riduzione del 10,2% per l’export del settore dei mezzi di trasporto.

Un rilancio nel 2021. La buona notizia è che, sempre secondo la Sace, già dall’anno prossimo vedremo segnali di ripresa (+11,9%). Un’inversione di tendenza dettata, tra i vari fattori, dal contributo della domanda rimasta inespressa nel 2020 (famiglie e imprese che in questo periodo di crisi sanitaria ed economica hanno rimandato acquisti impegnativi come quello di un autoveicolo), ma anche dalla percezione dell’automobile come mezzo di protezione dal contagio negli spostamenti. Nel frattempo, però, la sopravvivenza della filiera è messa a dura prova in assenza di misure che offrano un adeguato sostegno: un tema recentemente affrontato dalla Sace con l’Anfia in un tavolo sulle possibili soluzioni per la ripresa del settore.

Il ruolo della Sace. In questo quadro, la finanziaria del gruppo Cassa Depositi e Prestiti gioca un ruolo strategico, soprattutto alla luce del mandato che le è stato affidato attraverso il decreto legge Semplificazioni: la Sace, infatti, potrà rilasciare garanzie su finanziamenti a favore dei progetti rientranti nel “Green New Deal”, e in particolare a quelli che promuovono lo sviluppo della mobilità a basse emissioni, quelli che agevolano la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale e quelli che integrano i cicli produttivi con tecnologie “green” per la produzione di beni e servizi sostenibili. Il sostegno fornito dalla Sace alle aziende della filiera automotive, non solo grandi nomi ma anche realtà più piccole, non è però soltanto finanziario: include, per esempio, l’accompagnamento nella ricerca di nuove opportunità commerciali all’estero, per accelerare il processo di crescita di queste società. Ma le iniezioni di liquidità somministrate rappresentano l’aspetto decisivo. Alcuni esempi di interventi della Sace con finanziamenti garantiti a supporto della filiera automobilistica riguardano aziende come Sparco (componentistica e abbigliamento, 8 milioni di euro), Eurotranciatura (tranciatura, 7 milioni di euro), Seri Industrial (accumulatori, 10 milioni di euro), Dayco Europe (componentistica, 20 milioni di euro), Gnutti Carlo (componentistica ad alta precisione, 20 milioni di euro), Moretto (stampaggio industriale, 5 milioni di euro), Siria Industrie (stampi e getti pressofusi, 7 milioni di euro) e Tasso (lavorazione di plastiche e metalli, 900 mila euro).