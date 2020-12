Emissioni Usa

L'impegno. L'associazione, per bocca del suo presidente John Bozzella, ha in particolare dichiarato di "non vedere l'ora di impegnarsi con la nuova amministrazione Biden per promuovere obiettivi condivisi sulla riduzione delle emissioni e concretizzare i vantaggi di un futuro elettrico". "Il futuro a lungo termine dell'industria automobilistica è elettrico", ha aggiunto Bozzella. "Stiamo investendo centinaia di miliardi per sviluppare i prodotti che guideranno questo futuro a zero emissioni e ci impegniamo a lavorare in modo collaborativo per realizzare un cambiamento senza precedenti nelle infrastrutture, nel supporto dei consumatori e nella resilienza della rete che sarà necessario per trasformare il nostro obiettivo comune in realtà".