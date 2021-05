La crisi dei chip è destinata a durare fino a tutto il 2022. Ne è convinto Volkmar Denner, amministratore delegato della Bosch, il maggior fornitore al mondo di componentistica per veicoli e, in tale veste, uno dei più grandi acquirenti di semiconduttori per applicazioni automobilistiche. "Ci aspettano mesi difficili e la situazione potrebbe rimanere tesa fino al 2022", ha spiegato Denner al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Gli ultimi allarmi. Il manager tedesco ha così ribadito l’allarme lanciato nelle ultime settimane da diverse altre realtà del settore, sempre più preoccupate dalla prolungata carenza di semiconduttori e delle relative conseguenze sulle attività produttive. Ormai le serrate e i rallentamenti sono all’ordine del giorno e le ripercussioni, stando alle ultime stime, rischiano di essere pesanti: la società di consulenza AlixPartners prevede per l’industria automobilistica la perdita di oltre 90 miliardi di euro di ricavi e di quasi quattro milioni di veicoli solo nel 2021. Tra i costruttori di maggior rilievo a fornire prospettive non certo rosee figurano, in particolare, i gruppi Volkswagen e Stellantis: per entrambi, il secondo trimestre sarà peggiore del primo in termini di minori disponibilità di forniture, mentre il direttore finanziario del colosso euro-americano, Richard Palmer, ha indicato esplicitamente la possibilità di un’estensione della crisi anche al 2022, nonostante le attese di un progressivo miglioramento della supply chain già a partire dalla prossima estate.