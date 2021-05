Una corte norvegese ha giudicato la Tesla colpevole di aver apportato delle limitazioni alle auto di alcuni clienti. Negli scorsi mesi una trentina di possessori di Model S e Model X con batterie da 85 kWh (uscite di produzione nel 2016, ndr) hanno citato in giudizio la Casa californiana, lamentandosi del fatto che un aggiornamento aveva ridotto drasticamente la velocità di ricarica e i chilometri percorribili con un singolo rifornimento. L'azienda di Palo Alto si è giustificata dicendo che la modifica è pensata per "proteggere la batteria e migliorarne la longevità", sostenendo che solo una piccola percentuale di vetture risulta coinvolta.

50 km d'autonomia in meno. A seguito degli aggiornamenti over-the-air citati dai clienti (2019.16.1 e 2019.16.2), le vetture hanno perso una cinquantina di chilometri d'autonomia, passando da circa 400 a meno di 350 km. Oltre a questo, il nuovo software ha limitato la capacità di ricarica rapida nei Supercharger, allungando i tempi necessari per il rifornimento.



Oltre 13 mila euro di risarcimento. Per il momento, ai 30 proprietari che hanno dato il via alla class action sono stati assegnati poco più di 13.000 euro a titolo di risarcimento. La Tesla, però, non ha commentato la decisione della corte norvegese, ma nelle prossime settimane potrà fare appello contestandola. Quella appena conclusasi in Norvegia non è tuttavia l'unica azione legale intentata contro la Tesla per via di questi aggiornamenti software: anche in altri Paesi, Stati Uniti compresi, alcuni proprietari si sono mossi per chiedere dei rimborsi alla Casa californiana. Se si pensa che nella sola Norvegia i clienti coinvolti sarebbero circa 10 mila, la Tesla potrebbe dover sborsare cifre cospique per chiudere le cause intentate in tutto il mondo.