La Renault sta compiendo nuovi passi in avanti verso la creazione di un polo per la produzione di veicoli elettrici nel Nord della Francia: secondo l’agenzia Bloomberg, infatti, la Régie dovrebbe annunciare già nella prossima settimana le linee generali di un progetto volto a far confluire le fabbriche di Douai, Maubeuge e Ruitz in una nuova entità legale, separata e interamente controllata dalla Casa della Losanga.

La strategia. Questa iniziativa, che agevolerebbe i colloqui con i rappresentanti sindacali sui salari e sulle condizioni lavorative, rappresenta uno dei cardini del piano industriale Renaulution presentato a gennaio dall’amministratore delegato Luca De Meo, che punta a risanare i conti dell’azienda transalpina e ad aumentare la produzione di veicoli elettrici e ibridi. Il nuovo polo, in grado di produrre fino a 400 mila veicoli l’anno, consentirebbe anche di rispettare gli impegni presi con lo Stato francese (maggior azionista singolo della Renault) per salvaguardare i posti di lavoro e il futuro delle fabbriche site nel Nord della Francia. La Casa della Losanga, che ha anche ottenuto un prestito da 5 miliardi di euro corredato da garanzie statali, sta subendo forti pressioni dalla politica affinché riduca al minimo gli effetti occupazionali della transizione verso la mobilità elettrica localizzando in Francia nuove produzioni.

Nuovi investimenti. D’altro canto, il governo transalpino sta prestando particolari attenzioni al futuro del settore automobilistico, non solo tramite un programma di sostegno della mobilità elettrica ma anche attraverso diverse misure che agevolino gli investimenti, in particolare nel campo delle batterie. A tal proposito, secondo alcune testate francesi, nelle prossime settimane dovrebbe essere ufficializzato un nuovo, importante investimento proprio a Douai: la cinese Envision Aesc, nata nel 2018 grazie all’acquisizione del business degli accumulatori della Nissan (Automotive Energy Supply Corporation) e partecipata dai giapponesi di Yokohama con il 25% del capitale, sarebbe prossima ad annunciare la creazione di un impianto per la produzione di batterie al posto dell’attuale fabbrica di motori della Renault. Il nuovo sito, che sarà integrato nel futuro Polo del Nord e che, una volta raggiunta la piena capacità nel 2025, consentirà di creare 2 mila posti di lavoro, produrrà sistemi di accumulo energetico per i veicoli elettrici di medie dimensioni realizzati dall’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi sulla base della piattaforma "Cmf-B-Ev”: si parla della R5 elettrica, che dovrebbe entrare in produzione a Douai nei primi mesi del 2024, e dell’erede alla spina della Nissan Micra. Tra l’altro, Douai dista poco più di mezz’ora di strada da Douvrin, dove è prevista la creazione di un’altra fabbrica di batterie per opera della Automotive Cells Company (ACC), joint venture tra Stellantis e la compagnia petrolifera Total.