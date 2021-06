"Una delle fusioni più belle del mondo è stata quella tra PSA e Fiat Chrysler", che ha portato alla nascita di "un campione industriale a livello mondiale, Stellantis": a pronunciare queste parole è stato ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, durante il suo intervento al terzo Forum economico Italia-Francia, organizzato dalle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro Confindustria e Medef. "Mi dispiace solo - ha poi aggiunto il politico transalpino - che la Ferrari non partecipi: ha dei modelli magnifici ed è un peccato che non sia rientrata in quest'ambito. Capisco che gli italiani abbiano voluto tenersela".

Trasformazione da accompagnare. Nel corso dell'evento, Le Maire ha sottolineato l’importanza di sostenere gli investimenti del nuovo gruppo automobilistico, in particolare sul fronte della mobilità elettrica: "Stellantis avrà bisogno di un'accelerazione degli investimenti, di una loro riorganizzazione per il passaggio al motore elettrico. Noi vogliamo aiutare il gruppo a riorganizzare le produzioni, che sono state troppo spesso delocalizzate”. L’intervento del ministro ha ovviamente toccato anche altri argomenti, come l’euro digitale, l’unione bancaria europea e la ripresa economica, ma le sue parole sull’automotive hanno una certa rilevanza visto il peso, anche azionario, della Francia nel gruppo Stellantis. Del resto, la mobilità è stato uno dei temi industriali maggiormente dibattuti al forum italo-francese: i rappresentanti delle due associazioni datoriali hanno espresso preoccupazione, soprattutto riguardo alla gestione della transizione verso l’elettrico, e hanno quindi invocato un sostegno da parte dei governi.

Le richieste di Confindustria. "Chiediamo ai nostri governi interventi urgenti sulla filiera dell'automotive in un momento in cui ci saranno grandi trasformazioni", ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "La competizione oggi non è tra Francia e Italia ma tra Europa e resto del mondo". Pertanto, occorre "lavorare insieme e chiedere ai nostri esecutivi di essere molto vicini e molto presenti". "Lo Stato deve continuare ad aiutare" la filiera, ha aggiunto Geoffroy Roux de Bezieux, presidente del Medef.